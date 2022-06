Alonso s'attendait à plus de "chaos" dans une course difficile à Bakou

Charger le lecteur audio

Après un début de saison très compliqué, Fernando Alonso a enchaîné une troisième arrivée dans les points, la deuxième de suite à la septième place. Dans les rues de Bakou, l'Espagnol s'était classé dixième des qualifications le samedi, avant de gagner trois positions le lendemain grâce aux faits de course. Menacé par les McLaren, l'Asturien a pu compter sur une monoplace très véloce en ligne droite pour ne jamais être véritablement inquiété.

Mais si le résultat final est plutôt positif, le vétéran de la grille aurait aimé terminer encore plus haut, bien qu'il soit satisfait d'avoir évité tout problème. Le circuit de Bakou a proposé plusieurs courses à rebondissements depuis son inauguration en 2016, et l'édition 2022 n'a pas été au niveau des éditions les plus spectaculaires.

"C'est Bakou !", a résumé Alonso au micro de Sky Sports F1 à l'arrivée. "Hier [samedi], on a vu à quel point c'était piégeux durant les qualifications, et aujourd'hui, pour la course, avec un bon départ, une bonne stratégie et un arrêt propre, vous gagnez des places. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Les deux Ferrari et Tsunoda se sont retrouvés dehors, je suis heureux avec la septième place. Il n'y avait pas beaucoup de chaos, je m'attendais à plus. La course était difficile, les voitures sont tellement rigides, vous voyez à peine les virages et points de freinage. Nous aurions pu faire des erreurs."

Avec la dixième place d'Esteban Ocon, Alpine a placé ses deux pilotes dans les points en Azerbaïdjan. Ce n'est que la deuxième fois de la saison que l'écurie franco-britannique réussit cette performance, après le Grand Prix d'Espagne (7e pour Ocon, 9e pour Alonso). Le duo aurait aimé viser plus haut à Bakou, notamment après les performances affichées durant les essais, où le numéro 14 plaçait son A522 aux cinquième et quatrième places le vendredi.

"Nous sommes là où nous nous attendions", a poursuivi le double Champion du monde. "Après le vendredi nous étions un peu plus optimistes, mais samedi nous sommes revenus à la réalité. Je pense que nous sommes très proches. Ce week-end, Mercedes, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin et nous étions tous en un dixième durant les qualifications. Je m'attends à quelque chose de similaire au Canada, et pour être devant ce groupe, vous devez avoir le réglage parfait, et ce que nous voulons pour le Canada."

Le championnat ne prend pas de pause et les monoplaces retrouveront le circuit Gilles Villeneuve dès ce vendredi pour le retour du Grand Prix du Canada, après deux années hors du calendrier. Le tracé, similaire à Bakou sur le papier (avec plusieurs longues lignes droites et une dégradation relativement faible des pneus), pourrait sourire aux pilotes Alpine.

"Nous avons couru avec le réglage qui nous paraissait être le meilleur. Bien sûr, si vous nous comparez aux autres, nous étions rapides dans les lignes droites et un peu lents dans les virages, et nous avions probablement une dégradation des pneus plus importante. On verra quelle configuration on utilisera au Canada. Peut-être pas celle-là, mais notre voiture aime avoir peu d'appui. Personne ne m'a doublé, ils ouvraient le DRS mais je restais devant !"