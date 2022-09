Alonso déplore une "incompréhension" avec Pérez

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix des Pays-Bas, pour la première fois depuis Barcelone en mai, aucune Alpine n'a atteint le cap de la Q3. Les performances étaient pourtant prometteuses jusqu'alors, mais Esteban Ocon et Fernando Alonso ont échoué aux 12e et 13e rangs de la Q2 ; il leur manquait deux dixièmes de seconde pour atteindre la dernière phase.

Pour Fernando Alonso, il y a une raison claire à cela. "C'était le trafic en Q2", affirme le principal intéressé. "Jusque-là, j'étais sixième ou septième dans toutes les séances. C'était pareil en Q1 puis en Q2. Dans la seconde tentative, j'étais une demi-seconde plus rapide qu'au tour précédent en arrivant au virage 9, puis j'ai eu une incompréhension avec une Red Bull devant moi et nous avons beaucoup perdu dans ce tour. Malheureusement, nous ne sommes pas en Q3, mais le rythme était là pour passer en Q3."

Alonso s'est en effet laissé déconcentrer par la présence de Sergio Pérez devant lui au virage 9, bien que ce dernier ne se soit pas éternisé sur la trajectoire, et il a ainsi fait un travers au freinage suivant après avoir doublé la Red Bull. Il déplore désormais un week-end "un peu compromis".

Dans ce contexte, le double Champion du monde refuse toutefois d'affirmer que l'Alpine est moins compétitive qu'à Spa-Francorchamps : "Je ne sais pas. En Q1 j'étais sixième à ma première tentative, alors nous ne sommes pas si loin par rapport à Spa – du moins de mon côté du garage, je crois que l'autre côté a eu un peu plus de difficultés ce week-end. On verra demain si on peut gagner des places, ça va être extrêmement compliqué : Zandvoort n'est pas un circuit où l'on veut s'élancer hors du top 10, mais nous n'y pouvons rien."

Esteban Ocon (Alpine)

Esteban Ocon, lui, est un peu déçu de sa prestation. "Il manquait de la performance ce week-end, on n'arrive pas à trouver le grip qui nous manque sur le train arrière, sur toutes les tractions", se désole le Normand au micro de Canal+. "On a une voiture qui se dérobe un petit peu depuis le début, et du coup ça rend les choses un petit peu difficiles. Donc c'est moins bien que les Grands Prix précédents sur cette qualif, on espérait un petit peu plus."

"Mais ce n'est pas grave parce qu'on n'est pas très loin des points quand même. On va tout faire demain pour remonter dans les points, avoir une belle vitesse en course. On a fait des belles courses par le passé et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire une belle demain."

Pas de raison, si ce n'est qu'il est relativement difficile de doubler sur la piste de Zandvoort ? "C'est clair que c'est plus compliqué", admet Ocon. "Il y a des nouveautés, ces nouvelles voitures plus faciles à suivre, et sur le dernier virage il y a le DRS qui est un petit peu plus tôt, donc tout ça fait que ça devrait quand même être plus facile. Ça restera un exercice difficile mais il faudra qu'on fasse avec." Alonso, lui, est plus pessimiste : "Je pense qu'il faut être largement plus rapide ou avoir un avantage au niveau des pneus pour doubler, donc ça va être aussi difficile que l'an dernier."