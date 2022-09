Verstappen condamne les jets de fumigènes : "C'est stupide"

Charger le lecteur audio

Si le drapeau rouge a été présenté lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, ce n'était pas en raison d'un accident ou d'une voiture arrêtée sur la piste. La direction de course a été dans l'obligation d'interrompre la Q2 car un fumigène gisait sur la piste, à la sortie du virage 12. Quelques instants plus tard, en Q3, un autre engin pyrotechnique a quitté les tribunes et s'est retrouvé sur la piste, néanmoins les commissaires ont pu réagir rapidement, évitant ainsi une nouvelle interruption de séance.

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, Max Verstappen, dont les fans remplissent la majorité des tribunes, a appelé au calme pour la suite du week-end. "C'est sympa d'utiliser des fumigènes mais il y a des limites par rapport à leur nombre. Les jeter sur la piste, c'est stupide", a-t-il indiqué. "Ne faites pas ça, ce n'est bon pour personne : vous vous faites virer donc vous ne pouvez pas voir la course et pour nous [les pilotes] la séance est arrêtée parce que c'est dangereux lorsqu'il y a quelque chose sur la piste. [Vous] ne devriez pas faire ça."

Les organisateurs du Grand Prix ont révélé peu après l'incident que le responsable du premier jet, celui ayant déclenché un drapeau rouge, avait été expulsé du circuit. Et à travers un communiqué, les organisateurs ont également condamné le comportement des fautifs et rappelé que l'utilisation d'engins de ce type n'était pas autorisée.

"Les pilotes, la FOM, la FIA et l'organisation du Grand Prix des Pays-Bas ne tolèrent pas les fumigènes, comme Max Verstappen l'a lui-même indiqué dans une interview après les qualifications. Leur utilisation n'est pas autorisée et crée des situations très dangereuses pour les pilotes sur la piste, et pour les autres fans", peut-on lire. "L'organisation fait une nouvelle fois appel au bon sens de tous nos fans et prévient que l'utilisation de fumigènes ne sera pas tolérée. [La personne] ayant allumé le fumigène le 3 septembre a été désignée par des témoins et remise aux autorités par le service de sécurité de l'événement."

L'"armée orange" à Zandvoort

Carlos Sainz, troisième des qualifications, s'est montré plus ouvert quant à l'utilisation de fumigènes, à condition de les allumer à un moment convenable. "Je pense que c'était bien d'utiliser [des fumigènes] dans le tour de décélération de Max [après] sa pole, mais pas en pleine course ou dans le premier tour, quand nous sommes en plein combat. À 300km/h, avec ces voitures, on ne veut aucune fumée qui puisse nous distraire", a-t-il ajouté. "J'espère que les organisateurs pourront faire du bon travail en prévenant [le public] quand le moment est venu d'utiliser [des fumigènes], quand il ne faut pas le faire et, plus important encore bien sûr, quand il ne faut pas les jeter sur la piste."

L'an passé déjà, pour le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier de la F1, de nombreux fumigènes avaient été allumés au moment où Max Verstappen avait franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Or, d'autres pilotes n'avaient pas encore fini leur dernier tour et avaient été aveuglés par cette euphorie générale, ce fut notamment le cas de Nicholas Latifi, qui "ne [voyait] rien dans la chicane".

Le pilote Williams a également souligné que, suivant leur couleur, la fumée créée par ces engins pouvait s'apparenter à de la poussière due à un passage d'une voiture dans un bac à gravier, ce qui représente ainsi un danger. Cette préoccupation a été évoquée lors du briefing des pilotes de Zandvoort.

"La plupart du temps, c'est un orange très distinct [et on se dit] : 'OK, c'est un fumigène, ce n'est pas [dû au] gravier'", a expliqué Latifi. "Mais à Spa, il y a eu quelques fois où je me suis dit : 'Oh, quelqu'un s'est sorti et il n'y a pas de drapeau jaune'. On n'est pas vraiment sûr. Donc, ce n'est pas idéal, surtout sur un circuit comme [Zandvoort] où tout est très proche. À Spa, au Red Bull Ring, les tribunes sont beaucoup plus éloignées de la piste. Je pense que les fans doivent se comporter un peu mieux."

Avec Alex Kalinauckas et Luke Smith