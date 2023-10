Alonso déplore la mentalité où "seul le dernier résultat compte"

En Formule 1 et dans le reste des sports mécaniques par extension, on a la réputation de sa dernière course. C'est un phénomène bien connu, parfois même un proverbe, qui est pourtant, selon Fernando Alonso, très récent et importé du football. En effet, le double Champion du monde est agacé que la méforme actuelle d'Aston Martin (61 points lors des neuf derniers Grands Prix, contre 175 lors des neuf premiers de l'année) dissimule les résultats probants du début de saison, lui qui a commencé par six podiums en huit courses mais n'en a eu qu'un autre à se mettre sous la dent depuis.

L'AMR23 a perdu du terrain avec des développements moins efficaces que prévu et des changements nécessaires sur l'aileron avant pour éviter toute infraction liée à la flexibilité, alors que McLaren se propulsait aux avant-postes, ce qui a contribué à cette évolution de la hiérarchie.

Cependant, lorsque nous lui demandons si ces deux périodes aux résultats contrastés correspondent à son expérience, Alonso rétorque : "Je pense que la sensation et la saison ont été plus régulières que les résultats ne le montrent peut-être. On a toujours équilibré les hauts et les bas. On a toujours été très concentrés sur les performances de la voiture et sur le fait de nous améliorer collectivement."

Fernando Alonso (Aston Martin) n'a plus été aperçu sur le podium depuis le Grand Prix des Pays-Bas

"Il y a deux ans, cette équipe était composée de 250 personnes [en réalité, Force India a dépassé les 400 employés dès 2017, ndlr]. Et maintenant, on n'est qu'à quelques points des plus grands top teams au championnat des constructeurs, et on a goûté au podium quelques fois cette année. On a cette nouvelle usine, beaucoup de recrues ont rejoint l'écurie, et on a environ 200 points de plus que l'an dernier. La campagne 2023 a donc été incroyable pour Aston Martin."

"Je sais que l'on est de plus en plus comme le football ici : seul le dernier résultat semble compter. Mais on ne peut pas oublier d'où l'on vient et quel est le but de ce projet. Je suis très fier de cette saison jusqu'à présent."

Désormais, comment l'Ibère veut-il conclure cette saison lors des quatre derniers Grands Prix ? "Sur une bonne note lors des courses restantes, en goûtant au podium au moins une fois de plus. Puis je me sens bien plus confiant que cette année pour aborder 2024. On a commencé l'hiver en espérant que le projet empruntait la bonne direction après une année 2022 difficile ; on a appris beaucoup de choses au fil de la saison, notamment en dehors de la piste, telles que le développement de la voiture pendant la saison et la direction empruntée pour le développement. Ça a donc été un championnat très important, non seulement pour les résultats en eux-mêmes, mais aussi afin que l'équipe ait la mentalité pour jouer les avant-postes à l'avenir."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas