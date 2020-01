Crash-tests réussis pour AlphaTauri

C'est devenu une tradition en Formule 1 pour la plupart des écuries : confirmer la réussite du passage aux différents crash-tests en vue de la saison à venir. L'information permet notamment de confirmer le respect d'un certain plan de marche, et la tenue des délais pour espérer être à temps avant le début des essais hivernaux.

Ce vendredi, c'est AlphaTauri qui annonce avoir franchi cette étape importance avec succès. L'ex-équipe Toro Rosso, qui devrait dévoiler l'ensemble de sa nouvelle identité lors de la présentation de sa monoplace, semble donc dans les temps. Elle est la troisième cette semaine à donner cette bonne nouvelle, après Haas F1 et Williams.

Sixième du championnat constructeurs en 2019, soit son meilleur résultat depuis 2008, la structure basée à Faenza et affiliée à Red Bull se prépare à poursuivre l'aventure avec Pierre Gasly et Daniil Kvyat dans ses rangs. On ignore encore quel sera le nom de la monoplace 2020, alors que les précédents modèles étaient baptisés STR, sigle de Scuderia Toro Rosso.

AlphaTauri doit présenter sa F1 2020 le vendredi 14 février prochain en fin de journée, à Salzbourg, en Autriche. Le châssis conçu en Italie sera équipé d'une unité de puissance Honda pour la troisième saison consécutive.

Les essais hivernaux auront lieu à Barcelone du 19 au 21 février puis du 26 au 28 février. La réussite aux crash-tests FIA est impérative pour pouvoir y participer.