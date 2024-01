Pourquoi s'installer "chez" Red Bull est crucial pour Visa Cash App RB

AlphaTauri est devenu Visa Cash App RB. Toutefois, ce changement de nom et d'apparence ne constituera que la partie visible de l'iceberg d'une saison de renouveau pour l'écurie.

En effet, la structure dont la base se situe à Faenza, en Italie, a connu et va connaître une série de changements de fond, bien plus révélateurs de sa nouvelle orientation. Sur le plan humain, Franz Tost est parti à la retraite pour laisser place à un binôme constitué de Peter Bayer (PDG) et de Laurent Mekies (directeur d'équipe), et une campagne de recrutement a été lancée pour renforcer l'écurie. Mais plus encore, c'est le but du projet qui a changé : fini le junior team en mode couveuse, désormais Red Bull veut des résultats.

Et pour cela, la direction du géant de la boisson énergisante a décidé que le mieux serait de resserrer les liens entre ses deux écuries. Outre l'achat plus important de pièces en provenance de Red Bull Racing, c'est physiquement que ce rapprochement va s'opérer.

Visa Cash App RB avait depuis longtemps son propre département aérodynamique en Angleterre, du côté de Bicester. Toutefois, désormais, il sera relocalisé du côté de Milton Keynes, où se trouve le campus de son écurie sœur. La nouvelle usine, qui accueillera également du personnel lié à la dynamique du véhicule, sera plus grande et mieux équipée.

Revenant sur cette relocalisation en Angleterre d'une partie du staff et des installations techniques, Peter Bayer a expliqué pour Motorsport.com : "Le Milton Keynes Performance Centre est nécessaire parce que le site de Bicester devient déjà trop petit. Nous n'avons pas de places de parking, pas de cantine."

"Nous devons être un employeur attractif. Tout d'abord, cela commence évidemment avec l'équipe en tant que telle, avec l'identité, mais il y a aussi les installations et les opportunités pour les gens de faire carrière. C'est pourquoi ces installations seront extrêmement importantes."

L'usine de Red Bull à Milton Keynes.

"De plus, le bail de Bicester arrivait à échéance, nous devions donc déménager de toute façon. Et l'avantage d'être plus proche de Red Bull Racing et de son campus est que ce sera plus facile pour nous lorsqu'il s'agira de travailler en soufflerie ou en simulateur. Cela facilitera donc la vie de tous les ingénieurs."

L'une des problématiques souvent évoquée concernant le fait d'avoir son siège ailleurs qu'en Angleterre dans le cadre de la F1 est la difficulté à convaincre les ingénieurs, en majorité britanniques ou déjà implantés en Grande-Bretagne, de s'installer ailleurs, et notamment en Italie. En développant sa base anglaise, Visa Cash App RB espère d'autant plus renforcer son attractivité.

"En ce qui concerne les mouvements de personnel, nous avons de toute façon des aérodynamiciens et des concepteurs, et l'atelier de modélisme se trouve au Royaume-Uni", a ajouté Bayer. "Mais nous menons actuellement une campagne assez intense de recrutement et nous sommes désormais heureux d'offrir aux talents britanniques de premier plan un lieu de travail au Royaume-Uni. Car pour eux, je déteste dire cela, Faenza est magnifique, mais c'est un problème."

Si vous ne parlez pas italien et si vos enfants ne sont plus des bébés, le déménagement [en Italie] est très difficile.

"Je vous donne mon propre exemple. Lorsque j'ai commencé, j'ai emmené ma femme en voiture à Faenza. Elle m'a dit : 'Oh, c'est magnifique'. Nous avons mangé une pizza et nous sommes allés jusqu'à la mer. Puis elle m'a demandé : 'Et donc, pour l'école ?'. J'ai répondu : 'Je crois qu'il n'y en a pas'. 'Et concernant des opportunités de travail pour moi ?'. 'Je pense qu'il [n'y en a pas]'."

"Si vous ne parlez pas italien et si vos enfants ne sont plus des bébés, le déménagement est très difficile, pour être honnête. Je pense que nous avons quelques ingénieurs britanniques qui vont retourner à Milton Keynes. Nous avons offert cette opportunité aux Italiens qui, s'ils veulent déménager, peuvent le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Mais il est clair que la plupart des nouveaux employés sont britanniques."

Le directeur technique de l'équipe, Jody Egginton, a fait écho aux propos de Bayer sur la croissance des activités en Grande-Bretagne : "Nous déménageons dans des locaux plus vastes à Milton Keynes, car nous sommes en quelque sorte devenus trop grands pour l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Et cela offre aussi des opportunités. Le volume d'activité que nous réalisons au Royaume-Uni est similaire, mais nous augmentons la taille de cette structure, ce qui est positif."

Avec Adam Cooper