AlphaTauri présente sa livrée mais aussi l'AT04 !

La Fashion Week bat son plein à New York. Et alors que défilent les créateurs du monde entier, AlphaTauri a profité de l'occasion pour révéler les nouvelles couleurs de sa prochaine monoplace, l'AT04, au sein du complexe culturel Lincoln Center. Il s'agissait uniquement d'une présentation de livrée, appliquée sur l'AT03 de l'an dernier pour l'équipe portant le nom de la marque de prêt-à-porter du groupe Red Bull. On a toutefois également découvert un rendu virtuel de la véritable monoplace, qui prendra part aux essais de pré-saison de Bahreïn à la fin du mois de février.

AlphaTauri emboîte le pas de Red Bull, qui a aussi choisi New York pour sa présentation. Franz Tost, le directeur d'équipe, a expliqué les raisons derrière ce choix de destination. "Comme nous le savons, la Formule 1 a vu sa popularité augmenter considérablement ces dernières années grâce à Netflix et aux réseaux sociaux", a-t-il commenté. "Il est donc extrêmement important que nous continuions à nous développer sur ce marché et c'est pourquoi je suis ravi que nous ayons pu présenter notre livrée 2023 ici, à New York, pour montrer notre reconnaissance au public américain. C'est formidable qu'AlphaTauri ait pu présenter sa nouvelle collection lors de l'événement car ils vendent leurs vêtements pour la première fois en Amérique."

Compte tenu de l'arrivée de la société Orlen à Faenza, après avoir sponsorisé Alfa Romeo pendant trois saisons, des touches de rouge sont apparues sur le Halo, les déflecteurs devant les pontons et au-dessus des roues avant, les rétroviseurs et l'aileron arrière. L'on retrouve toutefois un design blanc-bleu nuit similaire à celui des précédentes créations, avec une disposition ressemblant davantage à celle de l'AT01 de 2020. Pour gagner du poids, les ailerons avant et arrière sont passés au noir. Notons malgré tout la présence du drapeau italien sur la partie intérieure des plaques d'extrémité.

Nous trouvons aussi des changements du côté des pilotes puisqu'après six saisons passées dans l'équipe, Pierre Gasly a quitté AlphaTauri et le giron Red Bull pour s'engager avec Alpine. Le Français a été remplacé par Nyck de Vries, qui a effectué ses débuts en F1 l'an passé en remplaçant un Alexander Albon touché par une appendicite chez Williams au Grand Prix d'Italie. Le Néerlandais, qui prend le numéro 21, est épaulé par un Yuki Tsunoda entrant dans sa troisième saison en catégorie reine.

L'AlphaTauri AT04 devrait prendre part à un shakedown, une séance de déverminage, le mardi 14 février sur le circuit de Misano avant de prendre l'avion pour Bahreïn, dans le cadre des essais de pré-saison 2023 qui auront lieu du 23 au 25 février.