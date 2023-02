Pérez : La présence de Ricciardo ne me met pas plus de pression

Charger le lecteur audio

Sergio Pérez entame en 2023 sa troisième saison au sein de l'écurie Red Bull Racing. Le Mexicain, dont la carrière en Formule 1 ne tenait plus qu'à un fil fin 2020, avait été à l'époque recruté par l'écurie qui cherchait à placer aux côtés d'un Max Verstappen qui montait en puissance un pilote suffisamment expérimenté pour composer avec les difficultés d'un tel partenariat tout en apportant à l'équipe des résultats solides.

Deux saisons plus tard, le bilan est plutôt bon. Plutôt car si, effectivement, il est indéniable que ses résultats tranchent avec ceux de ses jeunes prédécesseurs (avec entre autres trois victoires) et qu'il a joué un rôle majeur dans l'obtention du titre 2021 de Verstappen, ne serait-ce qu'à Abu Dhabi, ses résultats ont été acquis au volant de F1 plus performantes que celles de Pierre Gasly et Alex Albon et demeurent nettement en deçà de ceux du Néerlandais. En sus, la fin d'année 2022 a été marquée par la houleuse situation d'Interlagos, où Verstappen a refusé de se plier à des consignes visant à favoriser la seconde place au championnat pilotes de Pérez.

C'est au sortir de ces deux campagnes positives mais quelque peu contrastées que Red Bull a fait revenir au bercail l'un de ses glorieux anciens, Daniel Ricciardo, dans un rôle de troisième pilote principalement tourné vers les opérations marketing et le travail en simulateur, même s'il sera présent en tant que réserviste sur certains GP et participera peut-être à des tests privés. Quand bien même le vainqueur de huit Grands Prix n'affiche pas une volonté farouche de renouer avec le roulage au volant d'une Formule 1, après deux années difficiles chez McLaren, sa présence pourrait être encombrante si jamais la flamme se ravivait.

Red Bull peut choisir à peu près n'importe quel pilote qu'ils veulent sur la grille. Sergio Pérez

Aussi, lorsqu'il a été demandé à Pérez si la présence de Ricciardo dans l'entourage de l'équipe lui ajouterait de la pression pour son avenir au-delà de son contrat actuel, qui s'achève en 2024, le pilote au numéro 11 a répondu : "Non. Quand vous êtes chez Red Bull Racing, vous devez donner le meilleur de vous-même. Cela n'a pas d'importance de savoir si Daniel est ici ou non. Red Bull peut choisir à peu près n'importe quel pilote qu'ils veulent sur la grille."

Quant à son objectif de l'année, il a indiqué : "Je veux maximiser le potentiel de la voiture que nous avons et je veux me battre pour la victoire chaque week-end. Je travaille vraiment dur pour ça et c'est mon principal objectif." Puis, au sujet de sa seconde moitié de saison 2022 plus difficile, il a ajouté : "J'ai beaucoup travaillé avec les ingénieurs cet hiver pour m'assurer que nous comprenions [ce qu'il s'est passé lors de certaines courses]. Nous avons pris certaines directions avec les réglages qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Vers la fin de l'année, nous les avons comprises."

Lire aussi : Coulthard met Pérez en garde face aux menaces Verstappen et Ricciardo