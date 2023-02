L'AlphaTauri 2023 est "une grosse évolution de l'AT03"

Charger le lecteur audio

Il faudra attendre mardi et son premier roulage prévu à Misano pour la découvrir réellement, mais l'AlphaTauri AT04 a déjà crevé l'écran grâce aux rendus numériques dévoilés samedi soir par l'écurie italienne. Après une saison assez difficile, conclue à la neuvième place du championnat constructeurs, les ingénieurs de Faenza ont fait le choix de plancher sur les défauts de la précédente monoplace pour la faire évoluer considérablement.

"Presque toutes les zones de la voiture sont une grosse évolution de l'AT03, avec un gros accent qui a été mis sur le packaging afin d'apporter la meilleure base possible pour le développement aérodynamique", confirme Jody Egginton, directeur technique d'AlphaTauri. "On a beaucoup appris de l'AT03 tout au long de son développement, et l'essentiel des leçons tirées se retrouve dans l'architecture générale de l'AT04 afin de corriger certaines des faiblesses identifiées sur la voiture de l'an dernier. Pour le dire simplement, on manquait un petit peu d'appui aérodynamique par rapport à nos principaux concurrents, et il y avait une opportunité pour réduire le poids."

L'AT04 bénéficie, comme ses devancières, du partenariat technique évident avec Red Bull, dans la limite réglementaire des pièces qui peuvent être partagées. "La synergie se poursuit à peu près sur les mêmes bases que les années précédentes", précise Jody Egginton. "C'est très bénéfique pour nous, donc on continuera sur la même voie. On a reçu des pièces qui étaient de la même spécification que l'an dernier, des pièces qui ont été revues, mais l'ensemble de ce que l'on prend chez Red Bull est pratiquement identique. C'est une décision stratégique d'une année sur l'autre par rapport à ce que l'on prend, mais dans l'ensemble, c'est quasiment dans la continuité de l'an dernier."

Il faut pour le moment se contenter d'images virtuelles de l'AT04.

Cette même continuité se retrouve également sur le plan de la motorisation, toujours assumée par Red Bull Powertrains : "Avec Honda et Red Bull Powertrains, les discussions et les relations de travail continuent d'être très bonnes et toutes les transitions se font sans problème. Il n'y a pas de changement de niveau concernant les services que l'on reçoit, et l'étendue de ce qu'ils font pour nous est inchangée".

AlphaTauri doit relever la tête alors que Pierre Gasly a filé chez Alpine et sera remplacé aux côtés de Yuki Tsunoda par Nyck de Vries. Toujours aux commandes de l'écurie, Franz Tost attend mieux en 2023 et mise également sur un milieu de grille plus disputé. "Je pense que tout le peloton sera beaucoup plus resserré", avance l'Autrichien. "Naturellement, les trois top teams ont toujours un avantage de par leur infrastructure ou leur personnel, mais je suis convaincu qu'en 2023, il y aura beaucoup plus d'homogénéité entre les voitures."

