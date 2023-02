Alonso "en meilleure forme" qu'avant ses saisons chez Alpine

Charger le lecteur audio

Désormais âgé de 41 ans, Fernando Alonso n'a pas l'intention de lever le pied en Formule 1. En témoigne son nouveau challenge, celui d'accompagner Aston Martin vers la réalisation de ses ambitions, à savoir devenir une écurie compétitive, capable de jouer la victoire et les titres mondiaux. Et l'Espagnol juge qu'au moment d'entamer la campagne 2023, il est dans une excellente forme pour débuter cette aventure.

Il faut dire que les deux hivers précédents n'ont pas forcément été de tout repos pour le Champion du monde 2005 et 2006. Entre 2020 et 2021, en effet, Alonso avait été victime d'une accident de la route, après avoir été percuté par une voiture alors qu'il effectuait une sortie à vélo en Suisse. Il avait dû être opéré de la mâchoire, ce qui avait perturbé sa préparation pour sa première saison de retour en F1, même s'il assurait à l'époque être "à 100%". Sa préparation pour 2022 en avait aussi subi les conséquences.

Dans un entretien sur le site d'Aston Martin, il reconnaît qu'il va aborder 2023 en meilleure condition que lors des deux campagnes précédentes : "Je m'entraîne depuis décembre. Cette pré-saison a été beaucoup plus calme que les deux dernières années. J'ai eu un accident de vélo en 2021 et l'hiver suivant, certaines des plaques qui avaient été utilisées pour reconstruire ma mâchoire ont dû être retirées. Cet hiver, enfin, j'ai pu consacrer autant de temps que je le voulais à l'entraînement. Je suis en meilleure forme que ces dernières saisons."

Développant sur l'importance d'une préparation sans heurts, il insiste sur l'idée que c'est particulièrement vrai dans le cas d'un changement d'équipe : "C'est extrêmement important, surtout avec une nouvelle équipe. Tout change lorsque vous rejoignez une nouvelle écurie : le moulage du baquet, les différentes procédures au volant – les différents boutons et lumières –, les procédures pour les arrêts au stand..."

"Il y a certaines choses qui sont uniques à chaque équipe. Apprendre ces choses prend du temps, alors vous voulez que tout le reste soit aussi clair que possible. Ces changements semblent très simples, mais ces nouvelles procédures doivent devenir automatiques. Vous ne pouvez pas penser à ces détails lorsque vous êtes en course, vous devez être concentré à 100% sur le pilotage."

Autant dire que la reprise de la saison est attendue avec impatience par Alonso : "Lorsque vous arrivez à la fin de la saison, vous avez besoin d'un peu de temps pour vous détacher du sport automobile. C'est bien de passer du temps avec sa famille et ses amis et de ne pas trop penser à la course. Mais quand j'arrive en février, j'ai l'impression d'avoir été en dehors de la voiture pendant longtemps ; chaque année, c'est comme ça. Je suis impatient de monter dans la voiture et de commencer la saison. Je me sens bien."

Et l'Espagnol de conclure par un simple : "Je suis prêt."

