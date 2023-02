Alpine a révélé que l'A523 est sous le poids réglementaire

Charger le lecteur audio

L'utilisation de lests afin d'optimiser la répartition du poids sur les F1, et donc leur équilibre en piste, est une pratique qui a cours depuis longtemps. Cependant, ces dernières années, l'alourdissement des monoplaces lié à la technologie hybride a contribué à réduire la marge de manœuvre des équipes, et en cela la saison 2023 est vu comme un défi supplémentaire. Le poids minimum est en effet le même qu'en 2022 (798 kg) mais les pneus sont plus lourds et certains boitiers rendus obligatoires par la FIA ajoutent également quelques dizaines de grammes sur la balance.

L'abaissement du poids avait été l'un des grands axes de discussion de la plupart des équipes l'an passé, et une orientation importante pour le travail de cette intersaison, comme en témoigne la multiplication des zones où le carbone est à nu sur les différentes F1 présentées jusqu'à maintenant. Pour Alpine, les choses se sont visiblement suffisamment bien passées pour que le directeur Matt Harman se permette de révéler que le poids de l'A523 présentée ce jeudi était même inférieur à la limite réglementaire.

"Nous avons eu un programme de réduction de poids très agressif. Et c'est vraiment agréable de pouvoir dire que la voiture sera sous le poids [minimum] cette année. Nous aurons du lest à bord de la voiture, et nous le déplacerons pour optimiser la répartition du poids, ce qui est un outil de performance fantastique pour nous et nos équipes d'ingénieurs."

Harman a ajouté que l'accent avait été mis sur la réduction du poids dès le début de la phase de développement. "C'était une sacrée stratégie à ce moment-là", a-t-il répondu lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur le défi que cela représentait. "Nous avons en fait cessé d'essayer de retirer du poids à la voiture de l'année dernière pour nous concentrer sur la voiture de cette année, car il arrive un moment dans la saison où il n'est plus avantageux de le faire."

"Nous avons donc fait beaucoup d'efforts d'ingénierie dans ce domaine. Et oui, nous avons retiré beaucoup de kilos de la voiture, ce qui nous donne maintenant un bon niveau de lest que nous pouvons utiliser pour la répartition du poids. Donc c'est très bien."

Du poussoir au tirant pour la suspension arrière

L'Alpine A523

Et dans le domaine de la diminution du poids, la suspension arrière a été une zone essentielle, le travail sur ces éléments de l'A523 présentant par ailleurs d'autres avantages : "La suspension arrière est un gros changement pour nous. Nous avons changé de concept, nous sommes passés d'une suspension arrière à tirant à une suspension à poussoir pour différentes raisons."

"Tout d'abord, il fallait alléger la voiture. Et nous avions un concept très intéressant l'année dernière. Mais celui-ci est plus intéressant, il est un peu plus simple avec un poussoir, et il nous a permis de retirer beaucoup de poids à l'arrière de la voiture."

"Nous avons également complexifié un peu plus le système embarqué afin d'offrir une plus grande modularité à notre équipe d'ingénieurs de piste. Il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent régler l'équilibre mécanique de la voiture, et c'est ce qu'ils ont."

"Mais le plus important, c'est que nous avons contrôlé le flux d'air qui passe par là. C'est beaucoup plus propre, il y a moins d'obstruction afin que nous puissions avoir plus d'air à l'arrière de la voiture. C'est vraiment, vraiment important et il va y avoir un bon développement pour nous à mesure que nous avançons."

Initialement, le poids minimum aurait dû être de 796 kg pour 2023, mais a été ramené à 798 kg devant les changements liés aux différemment élément susmentionnés. Toutefois, en raison d'une erreur administrative, il a fallu que la FIA intervienne unilatéralement pour que cela soit confirmé. Alpine faisait partie des équipes qui s'étaient d'ailleurs opposées à ce retour en arrière : "Oui, on se serait contentés de 796", a lancé Harman.

Malgré tout, il n'affiche aucune frustration que la limite soit restée stable : "Pas vraiment, parce que nous avons juste consacré [ces deux kilos supplémentaires] à la performance. Nous avons géré cela de façon très, très précise. Il ne s'agit pas seulement d'être en dessous, il s'agit d'être en dessous en étant performant. Je pense que nous sommes assez satisfaits de notre situation actuelle."

Avec Adam Cooper