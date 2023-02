Vergne : Ocon et Gasly, "deux pilotes de pointe" pour Alpine

Charger le lecteur audio

Cette saison, Alpine dispose du tout premier duo 100% français que l'on ait vu en Formule 1 au XXIe siècle. De surcroît, c'est un line-up 100% normand pour la marque basée à Dieppe. Il est vrai, ce partenariat n'était pas censé exister : la structure d'Enstone s'arrachait les cheveux pour trouver des baquets non seulement à Esteban Ocon et à Fernando Alonso mais aussi à Oscar Piastri. Insatisfait de l'avenir qui lui était promis avec un prêt chez Williams, Piastri est parti chez McLaren ; mécontent qu'un contrat pluriannuel ne lui soit pas proposé, Alonso a préféré rejoindre Aston Martin.

Alpine a donc dû se rabattre sur Pierre Gasly, libéré par Red Bull moyennant une compensation financière. L'ancien fer de lance de la Scuderia AlphaTauri relève un nouveau défi après neuf ans dans la famille de la marque au taureau, et même s'il n'est techniquement qu'un plan C, Jean-Éric Vergne est enthousiasmé par ce duo composé de deux compatriotes.

"Je pense que ce sont deux très bons pilotes", déclare l'ancien pilote de Formule 1 et double champion de Formule E. "Ce qu'a fait Esteban face à Alonso l'an dernier était très bon. Ce qu'a fait Pierre chez AlphaTauri était fantastique. Ce sont deux pilotes de pointe qui n'ont pas encore eu l'opportunité de rouler dans un… Enfin, Pierre est passé dans un top team, mais il est un pilote complètement différent aujourd'hui. Il n'est pas le même Pierre que chez Red Bull. Il est un pilote bien plus complet, plus concentré et bien plus fort mentalement par ailleurs. J'espère qu'Alpine pourra leur donner une bonne voiture, car ce serait super de voir une écurie 100% française réussir en Formule 1."

Alpine est ainsi l'une des quatre seules écuries à aligner deux vainqueurs en Grand Prix cette saison, avec Mercedes, Ferrari et Red Bull. Ocon, lui, fait partie des huit représentants de l'Hexagone ayant triomphé au volant d'une monoplace française, aux côtés de Jacques Laffite (Ligier), Patrick Depailler (Ligier), Jean-Pierre Jabouille (Renault), Didier Pironi (Ligier), René Arnoux (Renault), Alain Prost (Renault) et Olivier Panis (Ligier).

