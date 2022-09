Alpine : Perdre Alonso et Piastri n'invalide pas le plan sur 100 GP

Charger le lecteur audio

Alpine a connu de nombreux maux de tête ces dernières semaines après avoir appris que Fernando Alonso passait chez Aston Martin pour 2023 et que le réserviste Oscar Piastri avait signé chez McLaren. Ces départs chocs ont obligé l'équipe basée à Enstone à chercher un nouveau coéquipier pour Esteban Ocon, Pierre Gasly d'AlphaTauri étant toujours le grand favori, si un accord peut être trouvé avec ses employeurs actuels du côté de Red Bull.

Alors que ces remous sur le marché des pilotes ont fait les gros titres et ont accaparé l'attention du PDG Laurent Rossi et du directeur de l'équipe Otmar Szafnauer, le contrecoup n'a pas du tout été ressenti sur la piste. Et c'est pourquoi Rossi est convaincu que l'objectif qu'il a fixé au début de l'année dernière – à savoir qu'Alpine se batte aux avant-postes dans un laps de temps de 100 courses – reste pleinement valide et n'a pas besoin d'être revu.

"Pour l'instant, il n'a pas déraillé parce que nous gardons le cap [jusqu'à la fin de l'année] avec Fernando, donc c'est bien", a expliqué Rossi. "Je soutiens que nous devrions normalement être en mesure de simplement encaisser cette bosse sur notre parcours, car la chose la plus importante est la voiture à ce stade."

"Imaginez que vous mettiez Max Verstappen dans la 18e ou 19e voiture [du plateau], je doute qu'il fasse mieux que peut-être trois positions supplémentaires. Et dans l'autre sens : si vous preniez un pilote qui se trouve dans cette voiture et que vous le mettiez dans la Red Bull, je suis presque sûr qu'il pourrait décrocher un podium et la victoire. Donc la voiture est toujours le plus grand facteur de performance pour le moment. Sur ce point, nous sommes à la hauteur."

Actuellement quatrième du championnat constructeurs, Alpine s'apprête à introduire un nouveau plancher au Grand Prix de Singapour, qui devrait permettre une avancée "énorme" en termes de performances, selon le directeur sportif Alan Permane.

Et ce sont justement les progrès réalisés par Alpine sur la piste qui convainquent Rossi de sa capacité à atteindre ses objectifs. "Nous faisons les bons changements, l'équipe est concentrée et le plan est clair", a-t-il déclaré. "De plus, nous la renforçons. Donc ce sera toujours le plus important : la voiture doit être performante."

"Le pilote peut vous faire gagner deux ou trois dixièmes, ce qui peut être très important en course, mais l'écart entre la troisième et la quatrième place est bien plus important que ce que le pilote peut apporter. Donc pour l'instant, nous devons encore produire des résultats sur la voiture, et la bonne nouvelle est que nous semblons avoir un bon concept qui est sain dans la mesure où il nous permet de proposer des évolutions qui améliorent constamment les performances."