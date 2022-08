Alpine confirme Piastri aux côtés d'Ocon pour 2023

Charger le lecteur audio

C'est désormais officiel, Alpine F1 Team a trouvé un remplaçant à Fernando Alonso pour la saison 2023 : il s'agira sans surprise de son réserviste Oscar Piastri.

Alonso a pris son écurie de court ce lundi en annonçant à la surprise générale qu'il allait rejoindre Aston Martin l'an prochain, alors que l'Ibère comme Alpine semblaient être en phase quant à leur souhait de poursuivre l'aventure ensemble. Le départ du double Champion du monde a le mérite de résoudre le casse-tête de la structure d'Enstone, qui disposait de trois pilotes pour deux baquets : il n'y a finalement pas besoin de placer le pilote de son académie dans une autre équipe telle que Williams, puisqu'il fera ses débuts en bleu dès l'an prochain.

Le directeur d'équipe Otmar Szafnauer ne tarit pas d'éloges sur son protégé, qui prend actuellement son mal en patience sur le banc de touche après avoir remporté coup sur coup les championnats de Formule Renault Eurocup, FIA F3 et Formule 2.

"Oscar est un talent brillant et rare", déclare Szafnauer. "Nous sommes fiers de l’avoir couvé et soutenu tout au long de son parcours dans des formules de promotion extrêmement relevées. Grâce à notre collaboration au cours des quatre dernières années, nous l’avons vu se développer et devenir un pilote plus que prêt à passer en Formule 1."

"Dans son rôle de réserviste, il a côtoyé l’équipe en piste, à l’usine et en essais, où il a montré la maturité, les promesses et la rapidité nécessaires pour assurer sa promotion dans notre deuxième baquet au côté d’Esteban. Ensemble, nous pensons que ce duo nous offrira la continuité dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif à long terme de nous battre pour des victoires et des titres."

De manière intrigante, cette annonce a été faite alors qu'il est deux heures du matin à Melbourne, ville natale de Piastri. De plus, aucune citation n'est attribuée à ce dernier dans le communiqué de presse d'Alpine quant à sa promotion au poste de titulaire. On ne peut évidemment en tirer aucune conclusion, mais il sera néanmoins intéressant de surveiller la suite des événements, étant donné que des contacts étaient lancés avec McLaren. Otmar Szafnauer assurait ce mardi qu'un départ de l'Australien à Woking n'était plus envisageable.