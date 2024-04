Ocon : "Difficile de se faire une idée complète" sur l'évolution Alpine

Après trois Grands Prix difficiles, Alpine arrive au Japon avec une première évolution sur l'A524. S'il ne s'agit pas d'une amélioration majeure, elle atténue malgré tout l'un des gros points noirs de la monoplace en réduisant son poids. Reste à savoir si les nouvelles pièces permettront à la structure française de remonter dans la hiérarchie et d'ouvrir son compteur de points...

En toute logique, il est important d'accumuler les kilomètres ce week-end afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'évolution. Mais la journée du vendredi ne s'est pas tout à fait passée comme prévu pour le camp tricolore en raison de la pluie, qui a perturbé les EL2 et limité le nombre de tours réalisés.

"Aujourd'hui, le but était d'avoir un premier aperçu du comportement de la voiture avec des évolutions. Cela semblait conforme aux attentes en EL1 et nous avions prévu d'essayer quelque chose de différent pour les EL2 mais nous n'avons pas pu le faire avec les conditions mitigées", explique Esteban Ocon, détenteur du onzième temps en EL1.

"Compte tenu du roulage limité, il est difficile de se faire une idée complète, mais nous analyserons et apprendrons d'ici demain pour préparer la dernière séance d'essais. Celle-ci s'annonce intense pour tout le monde afin de collecter un maximum d'informations avant d'aborder les qualifications."

De son côté, Pierre Gasly s'est montré moins en verve en se classant 17e des EL1. Le Normand confirme que la traduction sur la piste des données acquises dans le virtuel n'est pas encore terminée.

"Nous avons testé plusieurs choses en Essais Libres 1, notre seul roulage de cette première journée au Japon", commente-t-il, ajoutant ensuite : "Nous avons beaucoup appris sur les nouvelles pièces dans la matinée. Tout a fonctionné comme prévu et nous disposons de données précieuses à analyser pour confirmer d'’autres éléments. C'est toujours le plus important en essais, surtout lorsque vous apportez vos premières évolutions. Nous verrons ce que nous pouvons faire pour améliorer la voiture avant les qualifications de demain. Il n'y a pas eu de surprise jusqu'à présent et tous les regards sont tournés vers la suite du week-end."