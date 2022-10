Alpine va faire rouler Jack Doohan en EL1

Charger le lecteur audio

En 2022, le Règlement Sportif impose aux écuries de Formule 1 de faire rouler un rookie en week-end de Grand Prix au moins une fois dans l'année, ce dans chacune des monoplaces. Chez Alpine, on a dû attendre le tout dernier moment pour satisfaire à cette règle : Esteban Ocon et Fernando Alonso vont céder leur volant à Jack Doohan en Essais Libres 1, l'un à Mexico, l'autre à Abu Dhabi.

Le contexte n'est pas idéal : la deuxième séance d'essais libres du Mexique sera consacrée aux tests des pneus, tandis que Doohan roulera en F2 à Abu Dhabi, où l'enjeu sera grand au championnat : actuellement quatrième à égalité de points avec Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi, l'Australien peut mathématiquement se hisser au deuxième rang... ou bien dégringoler jusqu'à la 12e place. Cependant, la seule autre option restante était Interlagos, où la F1 vivra un week-end de sprint avec une seule séance d'essais avant les qualifications.

Doohan est le grand bénéficiaire de la défection inattendue d'Oscar Piastri, à qui ces séances d'essais libres étaient contractuellement destinées, ce qui a d'ailleurs compliqué la situation. Le jeune loup de 19 ans a déjà roulé au volant de l'Alpine A521 de l'an passé et va désormais goûter à la F1 nouvelle génération.

"Je suis extrêmement reconnaissant envers Alpine de me donner l'opportunité de piloter lors des essais libres au Mexique", se réjouit-il. "C'est toujours un grand honneur de se voir confier le volant d'une Formule 1, et avoir l’occasion de piloter durant un week-end de Grand Prix est très spécial. Mais en vérité, le but est de faire cela chaque semaine et cette expérience est un pas de plus vers la réalisation de cet objectif. Je me suis préparé du mieux que j'ai pu, et je pense que ce sera très enthousiasmant de tester la voiture sur ce circuit, notamment en raison de l’altitude et de la vitesse de pointe élevée atteinte. Je vais travailler dur le jour J, faire tout ce que l'équipe me demande et, en même temps, profiter du moment car je sais qu’il s’agit d’une opportunité unique."

Jack Doohan remplacera Esteban Ocon pour les EL1 de Mexico et Fernando Alonso pour ceux d'Abu Dhabi.

"Nous avons tous été impressionnés par la progression de Jack dans de nombreux domaines cette saison et il mérite cette chance, car nous continuons à faire fructifier son fort potentiel", souligne Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1. "Il est important de donner à nos jeunes pilotes l'opportunité de tester des Formule 1 et le programme concocté par l'académie s'est avéré efficace à cet égard. Nous attendons de Jack qu'il travaille dur pendant la séance et qu'il profite au maximum de l'expérience d'être acteur d’un week-end de Grand Prix de Formule 1."