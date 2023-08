L'arrivée de Ricciardo a perturbé Tsunoda chez AlphaTauri

Ces dernières semaines, tous les regards se sont tournés vers AlphaTauri en raison du retour sur la grille de Daniel Ricciardo… avec lequel Yuki Tsunoda a dû composer. Pendant ses deux premières saisons en Formule 1, le jeune Japonais était dominé par son coéquipier Pierre Gasly, mais avait l'excuse de l'expérience.

Ayant aisément pris la mesure du rookie Nyck de Vries pendant les dix premiers Grands Prix de l'année, Tsunoda ne cache pas s'être senti quelque peu menacé par l'arrivée à ses côtés d'un octuple vainqueur en Formule 1 – à tel point qu'il a commis quelques fautes de pilotage.

"C'est difficile", admet le pilote AlphaTauri. "Mais en même temps, je sais que la situation actuelle est complètement nouvelle pour moi. J'apprends beaucoup, surtout en étant poussé dans mes retranchements par un pilote expérimenté. Non seulement expérimenté, mais c'est aussi un pilote de pointe, et on sait qu'il est rapide."

"Je sais déjà qu'il est rapide, mais son comportement dans l'équipe est probablement l'opposé du mien. Alors j'ai beaucoup de choses à apprendre auprès de lui. C'est aussi un peu de pression pour moi, et cela m'a probablement fait me précipiter et commettre quelques erreurs lors des deux dernières courses. Mais j'ai su réussir la dernière sans accroc. Ce n'était pas facile, mais je suis content et je me sens prêt à me battre avec lui en seconde moitié de saison."

Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda

Le vocabulaire employé par Tsunoda en dit long sur son état d'esprit : se battre avec Ricciardo. Car l'avenir des deux pilotes dépend au moins partiellement de leur confrontation. Et le jeune loup a du pain sur la planche, lui qui a été battu de justesse en qualifications au Hungaroring, ainsi que lors du shootout de Spa.

Tsunoda a toutefois eu l'avantage lors de la séance principale en Belgique et y a marqué son troisième point de la saison après Melbourne et Bakou, ayant depuis lors vécu une période de vache maigre avec notamment la perte de la neuvième place au Grand Prix d'Espagne pour avoir tassé Zhou Guanyu hors de la piste.

"La constance était la clé, surtout l'an dernier, alors j'ai pu progresser", analyse l'intéressé. "Lors des premières courses, j'étais satisfait et je savais pourquoi. J'étais un peu dans une zone de confort, et j'avais plus ou moins mon rythme."

"Après Barcelone, il y a deux courses où j'ai perdu les points de manière malchanceuse. Depuis, j'ai commencé à perdre le rythme. J'ai conscience des progrès que je dois encore faire. J'ai retrouvé [à Spa] des performances similaires au début de la saison, alors je suis vraiment content et je vais juste continuer à m'améliorer."

Propos recueillis par Matt Kew

Lire aussi : Alonso a inspiré l'année sabbatique de Ricciardo