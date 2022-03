Aston Martin perd jusqu'à 0"75 pour contrer le marsouinage

Charger le lecteur audio

En proie depuis le début de la préparation hivernale, comme la plupart des écuries, au marsouinage, Aston Martin a vu ses performances être très décevantes lors des premières qualifications de la saison 2022 de Formule 1, à Bahreïn. La structure britannique a pris les 17e et 19e positions sur la grille, Nico Hülkenberg, remplaçant de dernière minute de Sebastian Vettel, se payant le luxe de devancer le titulaire Lance Stroll, qui a fait tous les essais hivernaux.

Cette double élimination en Q1 est un coup dur pour débuter une campagne qui doit lancer véritablement les ambitions de la marque. Un manque criant de performance que l'équipe place en partie sur les compromis qu'il a fallu faire pour contrer l'effet de rebond de la monoplace à haute vitesse, typique des voitures à effet de sol.

Le directeur technique d'Aston, Andrew Green, explique que devoir augmenter la hauteur de caisse contribue à réduire la puissance de l'effet de sol et donc à coûter de l'appui à l'AMR22, et donc de précieux dixièmes de seconde.

Interrogé sur le degré de maîtrise du marsouinage par l'équipe, le technicien a répondu : "Je dirais que nous sommes encore loin d'avoir résolu le problème comme nous le voudrions. Nous avons dû faire quelques compromis sur la voiture et ses réglages pour être en mesure de rouler sans ce problème. Mais nous avons essayé certaines choses [lors des essais], et nous progressons bien."

Invité à estimer l'impact de ces compromis, Green a déclaré : "Actuellement, par rapport à notre situation, je dirais que nous perdons probablement plus d'une demi-seconde, probablement plus près de trois quarts de seconde à cause de cela. C'est dans cette fourchette." Pour rappel, Hülkenberg a échoué à un demi-dixième de la Q2.



Nico Hülkenberg au volant de l'Aston Martin AMR22

Les équipes ont constaté que pour résoudre le problème du marsouinage, il faut combiner des solutions aérodynamiques et mécaniques, et Green a convenu qu'il fallait travailler sur ces deux fronts de concert. "C'est un peu des deux, il faut que les deux se conjuguent", a-t-il déclaré.

"C'est un phénomène aérodynamique. Nous savons d'où il vient et ce qu'il faut faire, mais il faut un changement aérodynamique assez important pour résoudre le problème. C'est pourquoi cela prend un peu de temps. On peut mettre des rustines et s'en débarrasser en partie. Mais pour faire les choses correctement, il faut un peu retravailler l'aérodynamique."

"Je pense toujours qu'il faudra plusieurs courses avant que nous finissions par trouver une solution qui nous donne la performance dont nous avons besoin, et qui nous donne la stabilité aérodynamique dont nous avons besoin pour aller avec."

"C'est une question d'équilibre. Nous pouvons diminuer la performance de la voiture, nous débarrasser du marsouinage, mais ce n'est pas bon, vraiment. Nous devons donc essayer de combiner les deux. Et c'est ce que nous essayons de faire pour la prochaine course. Nous ferons des progrès pour la prochaine épreuve. Mais je pense qu'il faudra quelques courses avant que nous puissions vraiment maîtriser la situation et parvenir à quelque chose de vraiment performant."