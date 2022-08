Audi officialise son arrivée en Formule 1

Charger le lecteur audio

Pour la première fois dans l'Histoire d'Audi, la marque va officiellement s'engager en Formule 1. Ce sera à compter de la saison 2026. Une saison qui marquera en effet le début de la nouvelle réglementation moteur, validée à la mi-août par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

"Le sport automobile est partie intégrante de l'ADN d'Audi", explique Markus Duesmann, président du conseil d'administration d'Audi. "La Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre marque et un laboratoire de développement hautement éprouvant. La combinaison de performance et concurrence élevées mène toujours vers l'innovation et le transfert de technologie dans notre industrie. Avec la nouvelle réglementation, c'est le bon moment pour nous engager. Après tout, la Formule 1 et Audi souhaitent tous deux atteindre des objectifs écologiques clairs."

Longtemps resté plus discret et "moins avancé" que le dossier de l'autre marque du groupe Volkswagen autorisée à arriver en F1, à savoir Porsche, le projet Audi a connu un véritable coup d'accélérateur ces derniers mois. La marque aux anneaux avait dans un premier temps cherché à se lier avec Red Bull, mais l'écurie autrichienne avait dès le départ marqué sa préférence pour le constructeur de Stuttgart.

Audi s'est alors tourné vers McLaren, Williams et Aston Martin, avant de finalement se pencher sur le cas de Sauber. Cette dernière est pressentie pour devenir son équipe partenaire mais cette annonce n'a pas eu lieu, même si Audi promet d'en dire plus sur ce sujet "avant la fin de l'année".

Selon les informations dévoilées dernièrement par Motorsport.com, l'offre faite par Audi à Sauber comprenait une prise de participation majoritaire mais le maintien du propriétaire actuel, Finn Rausing, en tant qu'actionnaire minoritaire, le tout pour un prix plus élevé que ce que proposait Andretti il y a un an. L'idée étant de faire de l'alliance Audi-Sauber une véritable structure d'usine à part entière, avec un châssis construit à Hinwil.

La certitude du jour, c'est que l'unité de puissance pour 2026 sera conçue, développée et fabriquée à Neuburg, sous la direction d'Adam Baker. "Pour le développement et la production du groupe propulseur de Formule 1, nous nous appuierons sur la précieuse expertise de nos employés en sport auto, continuerons d'investir dans notre centre de compétition et recruterons également des professionnels hautement spécialisés", promet Julius Seebach, qui cédera bientôt à Rolf Michl la direction d'Audi Sport.

En dépit de sa longue et riche histoire en sport automobile, Audi n'a jamais été officiellement engagé en Championnat du monde de Formule 1, que ce soit en tant que constructeur ou en tant que simple motoriste.

La motorisation 2026 vise plusieurs objectifs dont la réduction des coûts mais également le fait de porter un message environnemental fort avec l'utilisation d'un carburant 100% durable et une part toujours plus conséquente de l'énergie électrique, ou encore de se montrer suffisamment attrayant pour attirer des constructeurs en dehors de ceux déjà impliqués. Les principales caractéristiques fixées pour cette motorisation sont : le maintien d'un V6 1,6 L, une augmentation de la puissance électrique à 350 kW, la suppression du MGU-H, une liberté de développement des systèmes de carburant et l'introduction d'un plafond de dépenses pour les unités de puissance.

