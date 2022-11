Bakou 2017, l'incident qui a "rapproché" Vettel et Hamilton

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017, Sebastian Vettel a vécu le moment qui, à l'aube de sa retraite, jette une part d'ombre sur sa carrière en Formule 1. À ce stade, la course au titre faisait déjà rage entre Vettel, 141 points au compteur, et Lewis Hamilton, 129 points. Le pilote Mercedes menait la course devant son rival à Bakou lorsque, sous le régime de la voiture de sécurité, Vettel a cru que Hamilton avait testé ses réflexes avec un virage brusque. Perdant son sang-froid, l'Allemand s'est porté à sa hauteur et l'a heurté roue contre roue. Un contact léger, à faible vitesse, mais à la symbolique non négligeable.

Vettel s'en était tiré avec un stop-and-go, et cinq ans plus tard, il regrette cette manœuvre litigieuse. "J'étais très contrarié", confie le quadruple Champion du monde dans le podcast Beyond The Grid. "C'est l'un de ces moments où les choses ne sont pas allées en ma faveur. J'étais contrarié, et peut-être que les émotions ont trop pris le dessus. En fait, ça a été un moment clé, car nous aurions pu nous éloigner l'un de l'autre ou nous rapprocher, et cela nous a rapprochés", ajoute-t-il au sujet de sa relation avec Hamilton.

"J'ai réfléchi à ce qui s'était passé. Sur le moment j'ai trouvé ça injuste, anormal, et je voulais le lui montrer, je voulais le lui dire, mais nous étions casqués et c'est dur de communiquer. C'était une forme de communication, mais je me suis rendu compte que c'était la mauvaise manière [de le faire], que ce n'était pas bien, que ce n'était pas sportif, que ce n'était pas juste. Je l'ai reconnu après coup, nous nous sommes parlé, et depuis ce moment, nous nous sommes rapprochés."

Leader à la mi-saison 2017, Sebastian Vettel allait perdre la bataille pour le titre mondial cette année-là face à Lewis Hamilton, ainsi que la saison suivante. Les deux hommes font toutefois partie des pilotes les plus victorieux dans l'élite, ayant remporté 154 des 300 derniers Grands Prix à eux deux.