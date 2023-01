Bilan technique 2022 : Comment les petits se sont débrouillés

Charger le lecteur audio

Il y a eu beaucoup d'approches différentes, tant au niveau du concept de la voiture que du programme de développement. Maintenant que la campagne est terminée, penchons-nous sur la manière dont certaines équipes du milieu de grille ont géré la première saison du nouveau règlement.

Williams

Après avoir doucement remonté la pente au cours des dernières années, Williams espérait faire de plus nets progrès en 2022. Malgré l'opportunité en or offerte par le renouvellement des règles et le plafond budgétaire, qui a nivelé le plateau, l'équipe britannique n'est pas parvenue à faire un grand bond en avant.

Gros plan sur le font plat et les pontons de la Williams FW44

Williams a pris un chemin audacieux avec le premier design du ponton de la FW44. Il présentait une courte rampe sur laquelle figurait une sortie d'air orientée vers l'arrière qui pouvait permettre au flux d'air de passer par l'entrée principale puis de descendre le long de l'épaule du ponton. Une fois fermée, elle permettait aux différents éléments de refroidissement de recevoir plus d'air.

Le ponton ouvert et fermé de la Williams FW44

Une comparaison du ponton dévoile la présence d'un déflecteur interne au-dessus de la structure d'impact latéral (flèche rouge ci-dessous) lorsque la sortie d'air n'est pas bouchée.

Alex Albon, Williams FW44

Pour aider à rigidifier le plancher, l'équipe a ajouté un renfort devant le pneu arrière au GP d'Arabie saoudite. À noter l'ajout d'une grille de refroidissement supplémentaire sur le capot moteur, là où se trouve le sponsor Bang & Olufsen.

L'aileron avant de la Williams FW44

Afin de répondre aux exigences du circuit de Barcelone, Williams a introduit un package à fort appui, comprenant un aileron avant révisé.

De la peinture de visualisation sur l'arrière de la monoplace de Nicholas Latifi, Williams FW44

L'aileron arrière, le plancher et le capot moteur ont été couverts de flow-viz rouge afin d'aider l'équipe à savoir si les performances à l'usine étaient similaires à celles sur la piste.

Frein de la Williams FW44

Le package a été revu à Monaco, cette fois-ci avec l'augmentation de la taille de l'entrée de l'écope de frein avant et la modification du carénage de la suspension avant pour mieux répondre aux exigences du circuit urbain.

Comparaison en vue de côté de la Williams FW44

Williams s'est rendu compte très rapidement que le design de son ponton n'était pas à la hauteur de ses attentes. Ainsi, une nouvelle solution, influencée par Red Bull Racing, est arrivée au Grand Prix de Grande-Bretagne.

L'équipe a mis sa rampe courte au placard et l'a remplacée par une version plus longue. Notons les modifications que cela a entraîné sur le capot moteur et les grilles de refroidissement, tandis que les cloisons du plancher ont également été revues.

Les nouveaux pontons de la Williams FW44

Dans la lignée des changements apportés aux cloisons et aux pontons, Williams a également changé de concept sur le bord du plancher.

Les ailettes sur le Halo de la Williams FW44

On pouvait trouver deux appendices accrochés sur les côtés du Halo, à savoir un déflecteur horizontal et d'une ailette en forme de L, servant à réorienter le flux d'air pour qu'il s'adapte mieux aux changements apportés à la FW44.

Comparatif de l'aileron avant de la Williams FW44

Des modifications ont également été apportées à l'aileron avant, avec un changement de position du pivot et du dispositif de réglage des volets pour une meilleure gestion du flux d'air.

Gros plan sur la Williams FW44

Ci-dessus la FW44 mise à nu au Grand Prix d'Italie. Après avoir revu ses pontons, l'équipe a conservé son agencement en selle de cheval pour le refroidisseur situé au-dessus de l'unité de puissance.

Alex Albon, Williams FW44

Dans le même temps, l'aileron arrière a également subi une intervention chirurgicale, le bord de fuite du volet supérieur ayant été découpé puis équipé d'un Gurney.

Le cockpit de la Williams Racing FW44

Williams a conservé son volant en forme de papillon et son écran monté directement sur le cockpit.

La Williams FW44

Un aperçu du système de freinage à l'avant. Une attention particulière a été accordée au carénage interne servant à rediriger le flux afin d'aider à gérer le transfert de chaleur.

La Williams FW44, de côté

Pour faire face aux températures et à la haute altitude de Mexico, Williams a installé une plus grande grille de refroidissement sur la FW44.

AlphaTauri

Bien qu'AlphaTauri n'ait jamais eu l'envergure et les ressources du grand frère Red Bull Racing, l'équipe est parvenue à boxer au dessus de sa catégorie à plusieurs reprises ces dernières années.

Elle a souvent proposé des solutions innovantes qui ont été rapidement adoptées par ses rivales, mais ses grandes ambitions pour 2022 ne se sont pas concrétisées.

L'arrière de l'AlphaTauri AT03 en dessin

Voici une vue d'ensemble de l'arrière de l'AT03, avec la rampe du ponton, la sortie d'air à mi-hauteur et l'aileron arrière en forme de cuillère.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Un nouvel aileron arrière a été utilisé en Arabie saoudite. Il conservait le même ADN mais présentait un plan principal moins profond, ce qui réduisait l'appui et la traînée.

L'AlphaTauri AT03 dans son garage

Une photo de l'AT03 à Imola nous permet de voir certains détails qui seraient autrement cachés par la carrosserie, dont l'assemblage du frein avant, la disposition du radiateur et celle du refroidisseur au-dessus du moteur.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Des modifications ont également été apportées au bord du plancher pour le GP d'Émilie-Romagne, la section du milieu ayant été optimisée pour améliorer l'écoulement de l'air.

L'arrière de l'AlphaTauri AT03

Un nouvel aileron arrière à fort appui est arrivé au Grand Prix d'Espagne, sans peinture blanche, alors que l'équipe cherchait des moyens de perdre du poids.

Des mécaniciens poussent la monoplace de Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

La nature rapide du circuit de Bakou a permis à l'équipe de raboter le bord de fuite du volet supérieur et d'apporter des modifications à l'aileron avant afin de l'harmoniser avec l'aileron arrière.

Gros plan sur l'AlphaTauri AT03

Lors du Grand Prix de France, AlphaTauri a apporté des modifications aux cloisons du plancher, ce qui a entraîné d'autres changements sur les bords.

L'arrière de l'Alpha Tauri AT03

Le capot moteur a également été élargi à partir de la transition avec le Halo, ce qui a créé un rebord que le flux d'air pouvait suivre.

Gros plan sur l'AlphaTauri AT03

Des modifications ont été apportées au diffuseur, l'équipe cherchant à maximiser les gains de performance accordés par les autres nouvelles pièces.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Du flow-viz a été appliqué sur l'aileron arrière, qui a été changé au Grand Prix de Hongrie afin d'augmenter l'appui. Les changements ont porté sur l'extrémité de l'aileron, avec un angle plus aigu dans la transition avec la plaque d'extrémité.

L'aileron arrière de l'AlphaTauri AT03

Un autre changement de profil a eu lieu au Grand Prix de Belgique, puisque l'aileron arrière à faible appui a également été rendu plus carré, ce qui a augmenté son envergure.

L'aileron arrière de l'AlphaTauri AT03

L'aileron arrière à fort appui a de nouveau changé de forme au Grand Prix des Pays-Bas, l'équipe ayant resserré l'angle où le plan principal rencontre la plaque d'extrémité.

L'aileron arrière de l'AlphaTauri AT03

À Monza, AlphaTauri a opté pour le même design que lors du Grand Prix de Belgique. Cette fois, cependant, le Gurney a disparu et le bord de fuite du volet supérieur a été modifié.

Le nez de l'AlphaTauri AT03

Le dernière évolution majeure d'AlphaTauri a été introduite au Grand Prix de Singapour, avec un changement significatif du nez. Précédemment, l'extrémité passait sous le plan principal de l'aileron, une caractéristique qui n'existait que sur l'AT03.

Comparatif de l'aileron avant de l'AlphaTauri AT03

La comparaison des deux nez, vus du dessous, montre comment le nouveau plan principal possède sa propre extrémité, ce qui modifie la trajectoire du flux d'air et la pression sous et sur le nez et l'aileron avant.

Le capot moteur de l'AlphaTauri AT03

Au Grand Prix de Mexico, AlphaTauri a utilisé plus de grilles de refroidissement afin de répondre aux exigences du circuit. L'équipe a également agrandi au maximum la sortie d'air du capot moteur pour un meilleur refroidissement.

L'aileron arrière de l'AlphaTauri AT03

Haas

Haas avait sacrifié sa campagne 2021 afin de se concentrer sur le développement de sa F1 2022 mais, malgré un bon début d'année et une pole position surprise au Grand Prix de São Paulo, l'écurie américaine a connu une saison en dents de scie.

Gros plan sur la Haas VF-22

Dès les essais de pré-saison, la Haas VF-22 a arboré plusieurs ailettes et déflecteurs ayant un impact aérodynamique (flèche bleue).

Sur le capot moteur, l'aileron de requin relevé a permis d'installer une sortie d'air le long de la colonne vertébrale et faire en sorte que celle-ci soit un peu plus petite que ce que l'on attendrait normalement.

Gros plan sur la Haas VF-22

La plaque d'extrémité de l'aileron avant a accueilli deux solutions intéressantes et novatrices, le bord d'attaque ayant reçu une finition en forme de poing serré, tandis que l'arête située sur le côté avait la forme d'un bréchet.

Plancher de la Haas VF-22

La plus grosse évolution de la saison pour Haas a été introduite au Grand Prix de Hongrie et comprenait plusieurs nouvelles pièces, y compris des cloisons revues sur le plancher.

L'ancienne spécification du plancher comportait des cloisons plus hautes, aidant à contrôler le passage du flux d'air par dessus le plancher et à l'entrée des tunnels (en médaillon), une caractéristique qui a été abandonnée.

Les nouveaux pontons de la Haas VF-22 au Grand Prix de Hongrie

En outre, l'équipe est passée à un ponton avec un sommet en forme de baignoire, similaire au style Ferrari.

Cela a modifié non seulement la géométrie de la surface mais aussi la disposition des grilles de refroidissement.

Comparaison des pontons de la Haas

L'adoption de la baignoire a également entraîné un changement sur la forme du ponton, comme le montrent les lignes vertes et jaunes ci-dessus.

Ces changements devaient aider à gérer le sillage des pneus avant, qui a également été modifié par l'introduction d'une arête plus conventionnelle sur la plaque d'extrémité de l'aileron avant lors du Grand Prix de Grande-Bretagne (flèche bleue).