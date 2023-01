F1 2023 : Pilotes, écuries, calendrier, sprint... tout ce qui change

Charger le lecteur audio

Après la révolution technique de 2022, l'année 2023 sera plutôt celle de la stabilité en Formule 1 avec des changements réglementaires limités. Côté pilotes, trois rookies vont faire leur apparition.

Sprint : même format, mais on double la quantité



Après deux saisons à trois sprints, la Formule 1 passe à la vitesse supérieure en 2023 avec six sprints sur les tracés suivants :

Circuit Épreuve Bakou GP d'Azerbaïdjan Spielberg GP d'Autriche Spa-Francorchamps GP de Belgique Losail GP du Qatar Austin GP des États-Unis Interlagos GP de São Paulo

Le format ne changera en revanche pas : aux Essais Libres 1 du vendredi succédera une séance de qualifications classique pour déterminer à la fois le poleman du Grand Prix mais également la grille de départ du sprint. Ce dernier aura lieu le samedi, après les EL2, avec une course courte de 100 km au terme de laquelle le top 8 sera récompensé selon le barème 8-7-6-5-4-3-2-1. L'ordre de cette épreuve servira à déterminer la grille de départ de la course du dimanche (305 km).

La F1 devrait se servir de ces six sprints pour tester une nouveauté : l'activation possible du DRS un tour plus tôt qu'actuellement (donc dès le deuxième tour, contre le troisième aujourd'hui). Si ce test s'avère concluant, cette mesure pourrait être généralisée à l'ensemble des courses en 2024.

Pilotes et équipes : un revenant et trois rookies

Les dix équipes pour la saison 2023 seront les mêmes que les deux saisons précédentes et quatre d'entre elles conservent un duo de pilotes identique, à savoir Red Bull, Ferrari, Mercedes et Alfa Romeo.

La seule modification à noter pour une de ces quatre structures est officiellement que Red Bull ne disposera plus de moteurs "Red Bull Powertrains" (RBPT) mais de moteurs "Honda RBPT" ; une différence très ténue puisque les blocs moteurs 2022 étaient, dans les faits, des Honda simplement rebadgés, mais qui change la manière dont les statistiques vont être décomptées puisque, officiellement, il ne sera ni possible d'attribuer les résultats à Honda ni de les attribuer à RBPT. Il s'agit en effet, statistiquement, d'un nouveau motoriste.

En revanche, certains mouvements sont à noter pour des pilotes expérimentés : Fernando Alonso quitte Alpine pour rejoindre Aston Martin et combler le départ à la retraite de Sebastian Vettel. L'Espagnol est remplacé par Pierre Gasly au sein de la structure française. Enfin, Haas a choisi, pour succéder à Mick Schumacher, de faire confiance à Nico Hülkenberg, qui était sur la touche en tant que titulaire depuis 2020.

Outre Schumacher et Vettel, la grille 2023 sera délestée de Daniel Ricciardo (désormais troisième pilote chez Red Bull Racing après deux années difficiles chez McLaren) et de Nicholas Latifi (après trois saisons chez Williams). Les deux structures britanniques ont fait appel à des rookies pour leur succéder, avec les arrivées respectives d'Oscar Piastri (champion F2 2021) et de Logan Sargeant en F1.

Ces deux pilotes prendront leur premier départ dans le Championnat du monde l'an prochain, à l'inverse du dernier rookie qui sera sur la grille, à savoir Nyck de Vries. Ce dernier a en effet connu une première expérience en Grand Prix l'an passé avec son remplacement d'Alex Albon chez Williams à Monza, mais débutera cette année en tant que titulaire avec AlphaTauri puisqu'il a intégré, à 27 ans, le giron Red Bull pour pallier le départ de Gasly.

La grille F1 2023

Équipe Pilotes Red Bull Max Verstappen

Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes George Russell Lewis Hamilton Alpine Esteban Ocon Pierre Gasly McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Williams Alex Albon Logan Sargeant

Retour à Las Vegas et au Qatar, mais pas en Chine

Le calendrier 2023 de la Formule 1 prévoit 24 Grands Prix, pour ce qui doit être une saison record qui doit se dérouler du 3 mars (début des essais du GP de Bahreïn) au 26 novembre (fin de la course du GP d'Abu Dhabi). Il faut toutefois noter que l'on sait déjà que le GP de Chine n'aura pas lieu en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19. Sa date (14 au 16 avril) reste donc pour le moment vide mais la discipline n'exclut pas de le remplacer.

En dehors de cela, la F1 va retrouver deux anciennes destinations : évidemment, l'attraction principale de la saison sera l'avant-dernière manche qui se déroulera dans les rues et la nuit de Las Vegas. Il s'agit d'un retour puisque la discipline avait déjà roulé dans la capitale du vice dans les années 1980, mais le circuit sera tout autre avec un passage sur le fameux Strip avec, en fond, les casinos et hôtels célèbres de la ville.

Moins ancien, le Qatar, via le circuit de Losail, va également retrouver le calendrier. Plus habitué au MotoGP, le tracé avait accueilli sa première course de Formule 1 en fin de saison 2021 avant de passer son tour en 2022 pour organiser tranquillement la Coupe du monde de football. Mais un contrat de longue durée ayant été signé, le petit État va rester un moment au programme de la discipline reine, et à terme possiblement ailleurs qu'à Losail.

Le calendrier F1 2023

Date Épreuve Circuit 23-25 février Essais de présaison Sakhir 3-5 mars Bahreïn Sakhir 17-19 mars Arabie saoudite Djeddah 31 mars-2 avril Australie Melbourne 14-16 avril à confirmer ? 28-30 avril Azerbaïdjan Bakou 5-7 mai Miami Miami 19-21 mai Émilie-Romagne Imola 26-28 mai Monaco Monte-Carlo 2-4 juin Espagne Barcelone 16-18 juin Canada Montréal 30 juin-2 juillet Autriche Spielberg 7-9 juillet Grande-Bretagne Silverstone 21-23 juillet Hongrie Budapest 28-30 juillet Belgique Spa-Francorchamps 25-27 août Pays-Bas Zandvoort 1-3 septembre Italie Monza 15-17 septembre Singapour Marina Bay 22-24 septembre Japon Suzuka 6-8 octobre Qatar Losail 20-22 octobre États-Unis Austin 27-29 octobre Mexico Mexico 3-5 novembre São Paulo São Paulo 16-18 novembre Las Vegas Las Vegas 24-26 novembre Abu Dhabi Yas Marina

Sur quelle chaîne suivre les courses de F1 en 2023 ?

Comme depuis 2013, c'est Canal+ qui retransmettra l'intégralité des Grands Prix sur ses différentes antennes. Le contrat entre la Formule 1 et le groupe a d'ailleurs été prolongé jusqu'en 2029. Certaines de ces courses sont parfois proposées en clair sur Canal+ ou via C8.

Un règlement technique stable

Après l'introduction du Règlement Technique 2022, du mieux a été perçu dans les luttes en piste. Aussi, 2023 sera la seconde saison de cette réglementation et les règles seront majoritairement stables, en dépit de quelques ajustements.

Il faut toutefois signaler qu'en raison du marsouinage constaté pour les monoplaces à effet de sol, des mesures ont été prises afin de tenter de le limiter. Ainsi le plancher sera rehaussé de 15 mm. De plus, des vides juridiques qui permettaient de jouer avec la flexibilité des rebords vont être bouchés.

L'arceau de sécurité sera renforcé, aussi bien dans sa conception que dans ses tests, après l'accident de Zhou Guanyu à Silverstone.