Binotto : L'infraction de Red Bull a joué sur le titre 2021

Seule des dix écuries de F1 coupable d'un dépassement du plafond budgétaire 2021, Red Bull Racing s'est vu infliger une amende de 7 millions de dollars et une réduction de ses tests aérodynamiques pour les 12 mois à venir. Si le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, a été jusqu'à qualifier ces sanctions de "draconiennes", d'autres responsables n'ont pas eu la même analyse.

Alors qu'il ne s'était dans un premier temps pas exprimé sur le sujet, après avoir pourtant été l'un des plus véhéments sur les questions liées au plafond de dépenses, et ce bien avant que le dépassement de Red Bull ne soit révélé au grand jour, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, estime que l'infraction détectée suite à l'audit de la FIA est grave. Pour le dirigeant italo-suisse, les 1,8 million de livres dépensées en plus par Red Bull ont eu une influence sur le Championnat du monde 2021 remporté dans le dernier tour du dernier GP par Max Verstappen face à Lewis Hamilton.

"Sur la question du plafond budgétaire, nous en parlons depuis longtemps maintenant", a-t-il rappelé pour Sky Italia, lui qui n'est pas présent à Mexico pour le GP. "Il y avait des inquiétudes depuis des semaines, des mois. J'ai moi-même déclaré au début de cette saison que le contrôle des dépenses des équipes était un facteur déterminant, car ces championnats peuvent se jouer sur le plafond budgétaire, et c'est ce qui s'est passé."

"Il y a une équipe qui a dépensé le plus, il y a une équipe qui était en fait dans l'illégalité en 2021. C'est la seule équipe dans l'illégalité du point de vue des dépenses et qui a dépassé le plafond de manière significative, de deux millions. C'est un fait auquel il est impossible d'échapper. Deux millions, ça fait une différence, ce sont quelques dixièmes par tour et peut-être que ces quelques dixièmes par tour ont changé le sort du dernier championnat."

"C'est un fait important, c'est un avantage significatif sur lequel, à notre avis, il fallait être strict", a-t-il ajouté, jugeant que les sanctions ne sont pas à la hauteur de la violation du Règlement Financier. "La pénalité ne compense pas l'avantage que Red Bull avait. Elle n'a pas été accompagnée d'une réduction du plafond budgétaire, ils ont autant d'argent à dépenser que les autres – peut-être pas sur l'aérodynamique – mais sur le poids de la voiture, la suspension et plus encore. Nous pensons que le désavantage est négligeable."

Vous ne pouvez pas attendre octobre 2023 pour certifier le championnat 2022. Mattia Binotto

Pour Binotto, désormais, l'essentiel est que le processus de certification soit plus rapide, car il a fallu attendre dix mois après la fin de la saison 2021 pour que la procédure soit menée à terme par la FIA : "Nous n'allons pas dépasser [le budget], nous voulons rester dans la légalité car je pense que ce sport consiste aussi à être en règle sur tous les fronts. J'espère que les autres équipes s'adapteront également et c'est pourquoi je pense que le prochain point est de faire en sorte que 2022 soit certifié très rapidement."

"Vous ne pouvez pas attendre – je le dis pour la crédibilité de la Formule 1 – octobre 2023 pour certifier le championnat 2022. Nous avons tous un an d'expérience maintenant, y compris Red Bull, nous nous sommes tous fait les dents. Je pense qu'il n'y a plus d'excuse pour ne pas être dans les règles, même du côté des dépenses."