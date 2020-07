Binotto juge "normal et évident" que Vettel soit surpris

À l'aube du premier Grand Prix de la saison, Sebastian Vettel a donné jeudi une version des faits moins idéaliste de son départ prochain de chez Ferrari. Le quadruple Champion du monde quittera la Scuderia à l'issue de sa sixième saison passée en rouge, révélant ne pas avoir reçu d'offre de prolongation de contrat et avoir été surpris lorsqu'il a appris la nouvelle. Éloignées de celles qui évoquaient une décision commune entre les deux parties au moment de l'annonce, ces déclarations ont toutefois été corroborées par Mattia Binotto. Alors que Ferrari a choisi Carlos Sainz pour faire équipe avec Charles Leclerc en 2021, le directeur de l'écurie italienne a justifié cette décision en admettant qu'elle ne faisait pas le bonheur de Vettel.

"C'est sûr, durant l'hiver nous lui avons toujours dit en privé comme en public qu'il était notre premier choix", explique Binotto. "Pendant l'hiver, il est normal que des pilotes nous demandent s'il y a des opportunités de piloter pour Ferrari, donc nous avons été contactés. Ça n'a pas fait changer notre position, Seb était notre premier choix. Que s'est-il passé ensuite ? Il y a eu le virus et la pandémie, qui ont bouleversé le monde, pas seulement les sports mécaniques ou la F1. Le plafonnement budgétaire a été énormément modifié, il est beaucoup plus strict. La [nouvelle] réglementation a été reportée de 2021 à 2022, ce qui est important pour nous. Les voitures ont été gelées, ou presque, pour 2020 et 2021. Donc disons que la situation dans son ensemble a changé."

"En plus de ça, la saison n'a pas commencé donc il n'y a même pas eu d'opportunité pour Seb de reprendre la piste afin de prouver qu'il est réellement motivé de piloter pour Ferrari. C'est en quelque sorte malheureux pour lui. Pendant la suspension des activités, chez Ferrari nous avons finalement dû revoir notre position. Nous avons pris une décision, c'était la nôtre, c'est notre responsabilité, et nous lui avons communiquée. J'ai entendu qu'il était surpris : je me souviens qu'il l'était, oui. Je le comprends, c'est assez normal d'être surpris. S'il a accepté notre décision, je dirais qu'encore aujourd'hui il n'en est pas totalement satisfait. Encore une fois, je dirais que c'est normal et évident."

À l'issue de la saison qui débute ce week-end, Ferrari tournera donc définitivement la page de son histoire commune avec Sebastian Vettel. Jusqu'ici, cette période n'a pas apporté de titre mondial, mais Mattia Binotto refuse de la juger négativement.

"C'est un grand champion mais aussi une grande personne", insiste-t-il au sujet de l'Allemand. "Tout le monde chez Ferrari, nos fans, les gens qui travaillent en interne, ont aimé le temps passé avec lui. C'est quelque chose que nous respectons pleinement. Personnellement, je le respecte énormément, en tant que professionnel et en tant que personne. Je pense que ça reste inchangé par rapport à notre décision."

Voir aussi :