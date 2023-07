Bottas : Alfa Romeo n'atteint pas les objectifs fixés

Après dix Grands Prix, Alfa Romeo occupe l'avant-dernière place du championnat constructeurs, n'ayant accumulé que neuf points dont quatre lors du premier rendez-vous de la saison. Dans un milieu de grille particulièrement compétitif, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu doivent composer avec un matériel peu performant, les obligeant très régulièrement à occuper une position de départ reculée.

Une évolution majeure de la C43 a été introduite à Silverstone, théâtre du Grand Prix de Grande-Bretagne, toutefois celle-ci n'a pas donné satisfaction à Bottas.

"Il est certain que nous avons progressé mais les autres équipes ont également fait des progrès", a-t-il expliqué à l'issue de la course. "C'est le jeu, il faut trouver un peu plus [de performance]. Nous n'avons rien de prévu pour les deux prochaines courses, seulement après la pause estivale, donc les gars et les filles doivent travailler très dur à l'usine pour apporter de nouvelles pièces."

Alors que le cap de mi-saison sera passé au Grand Prix de Hongrie, prochaine manche du calendrier, Bottas estime qu'Alfa Romeo devra faire un choix concernant le développement de la C43 : le poursuivre ou l'arrêter afin de se consacrer entièrement à la F1 de 2024. Le Finlandais semble avoir fait le sien cependant, après avoir affirmé que son équipe ne performait pas au niveau attendu.

"Nous approchons de la moitié de la saison et nous n'avons pas été en mesure de progresser dans la hiérarchie", a-t-il ajouté. "À un moment donné, nous déciderons quand nous nous concentrerons à 100% sur l'année prochaine. Et je suis sûr que cette décision sera prise bientôt. Nous espérions faire mieux que l'année dernière mais nous n'avons pas trouvé suffisamment [de performance] pendant l'hiver et le début de la saison. Nous n'atteignons pas les objectifs que nous nous sommes fixés."

Mais selon Xevi Pujolar, directeur de l'ingénierie piste, l'évolution de Silverstone, qui comprend des modifications au niveau du plancher et de l'arrière, a donné les résultats escomptés. "Dans l'usine, avec la production et tout le reste, nous sommes maintenant au même niveau que nos concurrents dans tous les domaines", a-t-il déclaré. "C'est un grand pas en avant, c'est certain, mais il nous reste encore une étape à franchir pour progresser. Comme vous pouvez le voir, nous nous battons toujours en milieu de grille."

Avec Filip Cleeren