Bottas change de châssis avant la course sprint

Une défaillance du système d'échappement a été à l'origine de l'arrêt en piste de Valtteri Bottas lors de la Q3 des qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne ce vendredi. Le Finlandais, qui s'est tout de même classé huitième sur la grille de la course sprint qui aura lieu ce samedi à partir de 16h30, n'a toutefois pas pu prendre part aux EL2 disputés dans la matinée.

Après inspection de la C42, Alfa Romeo a jugé que les dégâts au niveau des câblages électriques et sur les autres systèmes étaient si importants, en raison de la surchauffe constatée, qu'il serait plus simple de travailler sur le châssis de rechange que d'essayer de réparer le châssis utilisé jusqu'ici à Imola. Dans le détail, si le moteur Ferrari a pu être transféré sans problème entre les deux châssis, il a en revanche fallu monter une nouvelle boîte de vitesses. Aucune pénalité n'est à signaler.

En raison des règles du Parc Fermé, le travail n'a cependant pu débuter qu'à partir de ce samedi matin. Si l'écurie espérait pouvoir envoyer Bottas en piste lors des EL2, ça n'a finalement pas été possible. Le #77 a donc manqué le seul roulage entièrement sur le sec depuis le début du Grand Prix, conditions qui devraient être celles du sprint.

"Nous avons eu un problème sur l'échappement", a déclaré le patron de l'équipe, Fred Vasseur, à Motorsport.com. "Et puis nous avons brûlé tous les composants autour, y compris le faisceau [électrique] et le carter de la boîte de vitesses. Le câblage passe par l'intérieur du châssis, et il est plus facile de changer ce dernier."

"Nous nous attendions hier à devoir le faire, mais la voiture était scellée. Soit vous brisez les scellés et vous partez de la pitlane, soit vous attendez le [lendemain] matin et vous risquez les EL2. Nous espérions pouvoir le faire [avant la fin de la séance], mais nous étions trop optimistes."

Vasseur ne s'attend pas à un Bottas trop handicapé par l'absence de roulage, car son coéquipier Zhou Guanyu a recueilli des données utiles. "Je lui fais confiance sur le fait que l'adaptation sera assez rapide, et il jettera un œil aux données de Zhou, et aura une bonne compréhension. Et il a fait quelques tours hier dans des conditions presque sèches. Donc je ne suis pas inquiet."

Avec Adam Cooper