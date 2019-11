Malgré un choc violent, Bottas devrait partir sixième à Mexico

Violemment sorti de la piste en toute fin de qualifications à Mexico, Valtteri Bottas s'est fait une belle frayeur. Marqué mais capable de s'extraire seul de sa monoplace, le Finlandais a été examiné par des médecins et a reçu le feu vert pour continuer son week-end de course, tandis que Mercedes a du pain sur la planche pour remettre la W10 en état.

"Dans le dernier run en Q3, dans le dernier virage, je suis allé un peu loin et j'avais un peu plus de sous-virage dans le milieu du virage", explique le Finlandais. "Je suis allé plus large que ce que je voulais, tout était encore sous contrôle au niveau de la motricité. Mais en prenant plus large, c'était poussiéreux, il y avait déjà de l'usure sur le pneu avant gauche, j'ai perdu la traction et j'ai heurté le mur. J'ai suivi le mur et j'ai terminé dans le TecPro, qui était un peu désagréable."

"En Q3, je savais qu'il n'y avait pas de menace derrière moi donc j'ai attaqué fort. C'était un très bon tour jusque-là, je pense que j'aurais pu me battre pour la troisième place. C'est ennuyeux que ça se termine comme ça, avec une erreur. Lors du premier choc, je me suis cogné le genou. Je pense que c'était quelque chose de nerveux, et durant les cinq premières minutes je sentais peu mon genou droit, mais maintenant ça va."

Le positionnement de la barrière en TecPro dans ce dernier virage a déplu à Bottas, qui prévoit déjà de soulever le problème lors du prochain briefing des pilotes. "C'est une bonne chose, mais ça dépend où il commence", fait-il remarquer. "Peut-être qu'il devrait débuter plus près ou plus loin, mais ce n'est pas idéal. Je crois que le choc final dans le TecPro m'a un peu coupé le souffle."

Mercedes va désormais tout faire pour permettre à son pilote, seul à pouvoir empêcher Lewis Hamilton d'être sacré Champion du monde ce week-end, de prendre le départ depuis la sixième place sur la grille. "Nous avons fait un débriefing et ils sont optimistes", assure Bottas. "Ils savent qu'il y a du travail à faire. C'était un incident un peu étrange. Pour le moment nous pensons que ça ira, mais nous devons encore attendre."

L'objectif est de remonter la monoplace sans enfreindre la règle du Parc Fermé et sans changer de boîte de vitesses, ce qui entraînerait une pénalité."La voiture est assez endommagée, mais nous sommes à 90% confiants pour que nous puissions la réparer sans prendre de pénalité", a fait savoir le directeur d'équipe Toto Wolff. "C'était un angle d'impact inhabituel, donc nous nous en tirons probablement grâce à ça."