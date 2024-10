Bottas coincé dans une "étrange" attente : "Ce n'est pas entre mes mains"

On pensait que trois semaines de pause suffiraient pour conclure un nouveau contrat, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Pourquoi ?

Bonne question. Je crois avoir dit que j'espérais que tout serait réglé avant Austin, mais oui, j'attends toujours la décision finale. Je pense que c'est à Mattia [Binotto, le responsable de Sauber/Audi] de répondre à cette question, plutôt qu'à moi. Pour l'instant, j'ai reçu le message qu'il n'y a rien que je puisse faire de plus. Ce n'est pas entre mes mains. Alors bien sûr, je vais essayer d'être le plus performant possible cette semaine, et j'espère que ça va faire avancer les choses. Mais voilà où nous en sommes.

Cela signifie qu'en gros, de votre côté et de celui de l'équipe, vous vous êtes mis d'accord sur les conditions dans lesquelles vous pourriez continuer, mais que c'est à l'équipe de décider...

C'est exact.

Je pense et je crois que je devrais être dans ce baquet, je pense que je serais le meilleur pour les intérêts de l'équipe.

C'est un choix entre un pilote expérimenté et un jeune pilote ?

Exactement. Nous sommes restés en contact chaque semaine. Et oui, je connais les conditions qui me sont proposées, et j'attends simplement le feu vert. Donc...

Avez-vous peur de ne pas être là l'année prochaine ? Est-ce que cela a commencé à influencer votre réflexion ?

La situation dans laquelle je me trouve actuellement, avec un seul baquet disponible, comporte bien sûr un risque, alors oui. J'aime la Formule 1, et je veux courir en Formule 1. Naturellement, c'est une situation un peu étrange, mais c'est comme ça. Et, oui, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à différentes choses, mais je reste toujours positif. Je resterai positif. Parce que j'ai vraiment... Je pense et je crois que je devrais être dans ce baquet, je pense que je serais le meilleur pour les intérêts de l'équipe. C'est pourquoi je reste positif. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas faire grand-chose de plus pour l'instant, si ce n'est de performer sur la piste et de travailler dur avec l'équipe.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Vous a-t-on dit combien de temps la décision pourrait prendre ?

Eh bien, il y a un mois, on m'a dit que ce serait le plus rapidement possible. Donc... mais... donc... non. Je veux dire : bien sûr, de mon côté, il y aura éventuellement une date limite, parce que même en dehors de la Formule 1 ou pour d'autres rôles en F1, c'est bientôt Noël, et quand c'est Noël, il n'y a plus beaucoup de disponibilités. Donc oui, j'espère que ce sera bientôt.

La grande majorité des spectateurs ne peuvent pas vraiment se rendre compte de vos performances. Est-ce frustrant ?

Je n'ai pas envie qu'il y ait "Bottas frustré" dans le titre, vous savez [rires]. C'est un travail difficile, mais c'est la règle du jeu dans ce sport. Si vous n'avez pas la voiture, il est vraiment difficile de montrer ce que vous pouvez faire. Et les gens qui prennent des décisions dans une grande entreprise, ils ont aussi tendance à regarder les résultats, etc. Donc, oui, pour le moment, il n'est pas facile de briller, disons, mais il faut juste faire confiance à Mattia. Il sait ce qu'il obtiendra de moi. Je dois juste avoir confiance dans le fait qu'il le sache.

Normalement, dans ce genre de situation, le pilote a une sorte d'intuition pour savoir s'il est vraiment désiré. Quel est votre sentiment ? Êtes-vous positif ?

Je suis positif. Je l'ai toujours été, mais oui... tant que le stylo n'est pas sur le papier, on ne peut pas être trop confiant. Mais honnêtement, je suis toujours positif. Alors oui, c'est dommage que ce soit un peu un poids, mais je ne peux pas faire grand-chose.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Il n'y a plus qu'un seul baquet disponible, et c'est la même chose pour eux. Ils savent que vous n'avez nulle part où aller, alors...

C'est exact.

Ils peuvent en quelque sorte vous faire attendre.

Oui, ils ont évidemment des options, mais au bout du compte, ce sera l'expérience contre la jeunesse – ils ont tout le temps du monde, à moins que je ne doive, à un moment donné, fixer une date butoir. Donc, oui.

L'argent est-il un problème ?

Ça ne devrait pas être un problème. Je pense que les conditions dont nous parlons sont telles qu'elles devraient être, et je pense qu'Audi devrait avoir le budget, du moins c'est ce que l'on dit. Je ne pense donc pas que ce soit un problème.

Avez-vous été tenu au courant de ce qui se prépare pour la saison 2025 ?

Oui, oui. Avec Mattia, nous avons déjà construit une bonne relation, à la fois sur mon avenir, mais aussi sur le plan technique. Donc oui, j'ai été au courant de tout jusqu'à présent.

Propos recueillis par Jonathan Noble