La série sur Brawn GP bientôt diffusée sur Disney+

En 2009, première année d'un important changement réglementaire, l'écurie Brawn GP, issue du rachat pour une livre symbolique de Honda par Ross Brawn, avait réussi, au nez et à la barbe des favoris et malgré des moyens limités, à remporter les deux titres mondiaux de façon inattendue alors même que l'avenir de la structure semblait très compromis durant l'hiver.

Voilà l'histoire que racontera la série "Brawn : The Impossible Formula 1 Story", produite par la société North One pour Disney+ et qui sera lancée le 15 novembre prochain sur la plateforme du géant américain. La série-documentaire comportera quatre épisodes, tous disponibles dès la sortie, et verra l'acteur canado-américain Keanu Reeves, déjà producteur exécutif et qui avait levé le voile sur ce projet il y a plusieurs mois, assurer le rôle de présentateur.

Plusieurs figures de la discipline interviendront, avec bien entendu, Ross Brawn lui-même ainsi que le Champion du monde 2009 Jenson Button, son ancien équipier Rubens Barrichello, le PDG de Brawn GP Nick Fry ou encore Christian Horner, déjà directeur de Red Bull, principale écurie rivale de la structure cette saison-là.

Même si, depuis 2009, le mythe de la "petite écurie" a été largement relativisé, tant les investissements effectués auparavant par Honda avaient été colossaux pour parvenir à un concept qui s'est avéré excellent en début de saison, avec six victoires lors des sept premiers Grands Prix, Disney promet une plongée dans "les coulisses de ce conte de fées" et un accès à beaucoup d'archives "inédites" de la F1.

En fin d'année 2009, l'écurie Brawn GP fut rachetée par Mercedes (qui lui avait fourni ses moteurs) afin de paver la voie au retour du constructeur allemand en tant qu'écurie à part entière en 2010, en profitant notamment de l'usine de Brackley. C'est sur ces fondations que se sont bâtis les succès de la marque allemande entre 2014 et 2021.