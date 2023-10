Bottas : L'Alfa Romeo génère encore trop de traînée

Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont offert à Alfa Romeo son premier double top 10 de la saison en course lors du Grand Prix du Qatar, avec les huitième et neuvième places. Grâce aux six points glanés à Losail, la structure suisse est passée devant Haas au classement constructeurs, à cinq épreuves de la fin de campagne.

Ce résultat est intervenu alors qu'Alfa Romeo a apporté lors des dernières manches une série d'évolutions sur la C43, avec notamment l'introduction au Qatar d'un nouveau beam wing (ou aileron arrière inférieur), touche finale d'un package complet dont les éléments ont été ajoutés au cours de plusieurs Grands Prix.

Et pour Bottas, lui-même auteur d'un très solide week-end qatari, il est clair que la progression de son équipe a été dictée par ces évolutions et leur compréhension : "J'ai l'impression que nous avons fait des progrès et que nous comprenons enfin à 100% les améliorations apportées. Bien sûr, la prochaine course se déroulera sur un circuit différent, mais il semble que nous ayons été un peu plus compétitifs [au Qatar]."

Même s'il voit dans le beam wing la dernière pièce du puzzle, le Finlandais estime que tout n'est pas réglé, notamment en matière d'efficacité aérodynamique : "Il est certain que cela nous aide un peu. Mais nous générons toujours de la traînée. Je pense que nous sommes probablement encore les plus lents en ligne droite, alors il faut travailler là-dessus."

Bottas ne se fait tout de même pas d'illusions, pointant qu'il a fallu une certaine réussite pour que les deux Alfa terminent dans les points (ainsi que plusieurs pénalités pour Sergio Pérez). "Bien sûr, nous avons eu de la chance, car Lewis [Hamilton] a abandonné, et [Carlos] Sainz n'a pas pris le départ. Alors oui, sinon cela aurait été difficile. Mais parfois, vous avez besoin d'un peu de chance. Et [dimanche au Qatar], nous avons tout réussi."

Interrogé sur l'éventualité de pouvoir rattraper et éventuellement prendre l'avantage sur Williams, Zhou Guanyu a de son côté répondu : "Je pense que nous sommes encore loin de les rattraper, mais c'est un très bon objectif à atteindre désormais."

"Je crois qu'en termes de pilotage, nous sommes meilleurs que Haas, et nous avons finalement réussi à revenir et à les dépasser. Mais il nous faut progresser le samedi, car les trois dernières épreuves ont été très compliquées pour moi. Il faut donc régler cela et nous aurons encore plus d'opportunités."

Avec Adam Cooper

