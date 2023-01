Brown : "McLaren a tout essayé" avec Ricciardo

Charger le lecteur audio

C'est après deux saisons d'insuccès – en dehors d'une superbe victoire au Grand Prix d'Italie 2021 – que s'est achevée la collaboration entre McLaren et Daniel Ricciardo, ce dernier n'étant que très rarement parvenu à se hisser au niveau de Lando Norris. Ricciardo a été dominé dans tous les compartiments, avec un bilan final de 152 points marqués contre 282 à l'actif de son coéquipier.

L'Australien a ainsi accepté à contre-cœur de mettre un terme à son contrat avec la structure de Woking dès la fin 2022, quand celui-ci courait un an de plus. Ricciardo avait le potentiel pour faire mieux, son palmarès de huit victoires en Grand Prix le démontre, mais McLaren n'a jamais su libérer ce potentiel et ne se l'explique toujours pas.

"Nous ne savons pas", admet Zak Brown, PDG de McLaren Racing, auprès de Speedcafe.com. "Nous avons analysé ça, assurément. Nous avons tout donné, Daniel a tout donné. Notre relation avec Daniel était géniale et l'est encore. Aussi difficile que ça ait été, aussi décevant qu'ait été le dénouement pour lui comme pour nous, les raisons sont un grand mystère. Je ne pense pas que Daniel les connaisse. Nous ne les connaissons pas. Nous avons tout essayé. Nous avons tenté, et ça n'a pas marché. En fin de compte, c'est pour ça que lui comme nous avons décidé de faire un changement, car nous avions tout essayé et ne savions vraiment pas pourquoi ça ne fonctionnait pas."

La contribution de Daniel Ricciardo au bilan comptable de McLaren a été maigre et finalement quelque peu inutile, Lando Norris ayant marqué suffisamment de points à lui tout seul pour maintenir l'écurie aux quatrième et cinquième places obtenues ces dernières saisons. Cependant, le vétéran a quand même contribué à ces résultats grâce à son expérience et à son bagage technique.

"J'ai travaillé avec lui il y a dix ans, lorsqu'il était plus ou moins au même stade de sa carrière que Lando maintenant", confie James Key, directeur technique, qui officiait chez Toro Rosso lorsque Ricciardo y a fait ses débuts en F1. "Il a toujours été bon techniquement. Et il nous a donné ce second point de référence, étant quelqu'un qui peut sentir une voiture et qui sait ce qui se passe. Il a apporté des points de référence des autres équipes, ce que Lando n'a évidemment pas, puisqu'il a grandi chez McLaren. Bref, cela s'est ajouté aux informations déjà bonnes que nous obtenions de Lando."

"Nous avons grandement apprécié qu'il soit resté calme", ajoute le nouveau directeur d'équipe, Andrea Stella. "Il était coopératif, positif, constructif, même pendant les difficultés, même lors de week-ends compliqués. On a vu précédemment – pas forcément chez McLaren – que ces situations peuvent devenir assez difficiles. On peut juste se retrouver dans un cercle vicieux. Ce n'est jamais arrivé. Nous apprécions beaucoup cela et je souhaite reconnaître que c'est la particularité de Daniel."

"Cela signifie également que nous avons tiré de ces difficultés des connaissances au niveau de la technique et du pilotage. Parce qu'au lieu que la conversation soit difficile d'emblée, nous sommes entrés dans le détail de ce que nous voyions dans les données, de ce qu'il ressentait. C'était un processus extrêmement positif, tout le monde en a tiré des leçons quant à l'état d'esprit et l'approche émotionnelle à avoir vis-à-vis du travail et des relations humaines."

Ricciardo a désormais tourné la page McLaren pour retourner chez Red Bull en tant que pilote d'essais, sans faire partie des réservistes : son rôle sera limité à du simulateur et à des démonstrations, pour lesquelles sa notoriété fait de lui le pilote idéal. Ricciardo attend de voir s'il va retrouver la flamme pour la F1 lors de cette pause, et Brown a envie d'y croire.

"Espérons qu'il va retrouver sa magie avec un changement d'environnement", ajoute l'Américain. "C'est quelqu'un de magique, on a vu à Monza ce dont il est capable – et il l'a fait à sept autres reprises. Ce n'était pas sa première victoire, mais nous devions faire un changement car nous ne comprenions pas ce qui clochait."

