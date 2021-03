Entre Budkowski et Brivio, les rôles sont clairs chez Alpine

Le changement de marque de l'équipe qui courait auparavant sous l'identité Renault au cours de l'hiver a abouti à une révision de la gestion de celle-ci, avec comme principale illustration la sortie de l'ancien directeur d'équipe, Cyril Abiteboul et l'entrée en jeu de Davide Brivio.

Dans le cadre d'une nouvelle organisation imposée par Laurent Rossi, le PDG du département routier d'Alpine, il n'y aura pas de remplacement direct d'Abiteboul. Au lieu de cela, ses anciennes responsabilités seront réparties entre le directeur exécutif, Marcin Budkowski, et le nouveau directeur de course, Davide Brivio. Lors de la présentation de la nouvelle monoplace du team, mardi, Laurent Rossi a déclaré que les domaines de responsabilité des deux hommes étaient clairement définis et a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'apporter d'autres changements au sein de l'organisation.

"Marcin sera en charge du développement du châssis et du groupe motopropulseur [à Enstone], il coordonnera donc l'ensemble du développement de la voiture", a expliqué Rossi, qui sera de son côté basé à Viry-Châtillon. "Davide sera directeur de course. Ils travailleront donc tous les deux en tandem pour tirer le meilleur parti de la voiture, qui a été conçue pour nous mettre dans la meilleure position à l'avenir. Le reste de l'équipe garde ses structures existantes."

Le luxe de pouvoir rester à l'usine

Budkowski sait cette séparation des rôles assez inhabituelle car les équipe F1 ont habituellement un patron désigné au sommet. Mais l'ingénieur pense que la situation pourrait bien fonctionner. "Nous avons opté pour une structure légèrement différente de la structure d'équipe classique", déclare-t-il. "En fin de compte, les rôles et les responsabilités sont clairs. C'est juste que nous les appelons un peu différemment. Nous sommes une équipe française et nous avons dû mettre un peu de français dans la structure organisationnelle aussi !" plaisante-t-il.

Cette structure permettra surtout à Budkowski de ne pas se rendre systématiquement sur les Grands Prix en 2021 alors que les préparatifs s'accélèrent pour l'ère des nouvelles règles de la F1 à partir de 2022. C'est Brivio qui sera l'homme visible sur les courses chez Alpine. "Gérer une équipe et assister à toutes les courses est très, très difficile", juge Budkowski. "Pour moi, c'est formidable d'avoir Davide à bord, en plus de toutes les compétences qu'il apporte par ses autres expériences en sports mécaniques. Cela signifie que je n'aurai pas à aller à toutes les courses. Je vais probablement en faire la majorité, mais que je vais probablement commencer à en sauter quelques-unes dans la deuxième moitié de la saison. Davide sait comment gérer les pilotes, il sait comment les motiver, il sait comment organiser un garage. Ce sera une grande contribution de l'avoir là-bas", assure celui qui se veut concentré sur le fait que chaque domaine reçoive l'attention requise.

Des responsabilités en F1, "un rêve" pour Davide Brivio

Davide Brivio, lui, sait qu'il trouve chez Alpine une structure tout de même fort différence de celle qu'il a connue chez Suzuki en MotoGP. "À Enstone, il y a une grande pression et une grande responsabilité, car nous avons plus de 1000 personnes entre Enstone et Viry qui préparent le châssis, la voiture et le groupe moteur. Nous serons un nombre très limité de personnes sur le circuit, mais c'est là que nous devons exploiter tout le potentiel de la voiture. Je serai donc responsable de cela", décrit-il.

L'offre était difficile à refuser pour celui qui admet réaliser une ambition personnelle avec ce nouveau rôle. "La Formule 1 est pour moi un rêve depuis longtemps, et c'est très excitant de commencer quelque chose de complètement nouveau et de me retrouver dans un nouvel environnement. Bien sûr, j'ai beaucoup à apprendre. J'aime beaucoup comprendre, c'est de l'adrénaline pour moi ; c'est de l'oxygène."

"Je sentais qu'il s'agissait d'une opportunité qu'il fallait que je saisisse. Je l'aurais probablement regretté si je ne l'avais pas saisie. Alors me voici maintenant, et je vais essayer de faire de mon mieux, et pouvoir apporter quelque chose à l'équipe Alpine F1 grâce à mon expérience. Ce ne sera pas facile, j'ai besoin de temps, mais je m'engage pleinement à essayer de m'impliquer le mieux possible."