Photos - Le casque d'Esteban Ocon avec Alpine

Nouvelle saison, nouveau nom d'écurie et nouveau casque pour Esteban Ocon. Pour son design 2021, le pilote normand conserve le rouge emblématique de ses heaumes depuis son enfance, inspiré de son héros Michael Schumacher ; il y associe cependant les autres couleurs d'Alpine, le bleu et le blanc, pour une livrée tricolore qui ne manquera pas de satisfaire les plus patriotes d'entre nous. Le drapeau français est d'ailleurs présent à l'arrière, étiré à la verticale.

"C'est vraiment la voiture la plus belle du plateau, j'ai vraiment de la facilité à dire ça, car elle arbore vraiment nos couleurs", commentait Ocon ce mardi à l'occasion de la présentation de l'Alpine A521. "Ce bleu, il pète vraiment, il est sublime. C'est vraiment super beau comme tout est agencé. Je pense que mon casque va très bien se marier avec la voiture."

2021 marquera en tout cas la cinquième saison (la quatrième complète) en Formule 1 pour Ocon, précédemment passé par Manor, Force India et évidemment Renault, ancien nom d'Alpine F1 Team. Surtout, il a longtemps été le protégé de Mercedes, mais est prompt à réaffirmer son allégeance à la marque française.

"Je suis pilote Alpine, je suis pleinement dévoué au projet de l'équipe et aux défis à relever ici", a déclaré Ocon. "Mon objectif est de faire progresser l'équipe et d'obtenir un jour le résultat que nous voulons : se battre pour la victoire à l'avenir. Je mets toute ma détermination ici. Dès que je viens à l'usine pour travailler sur le simulateur ou avec les ingénieurs, je ne pense qu'à ça. Je suis pleinement focalisé ici, à Enstone [où se trouve l'usine du châssis] et à Viry [lieu de l'usine moteur]. C'est tout ce que je vois actuellement."

Ocon est en tout cas en action avec son nouveau casque dès aujourd'hui, pour le shakedown de l'A521."Même si ce n'est qu'une journée de tournage promotionnel, on monte dans la voiture, on a les premières sensations et on peut en tirer des informations. Pour moi, ces opportunités sont bénéfiques. Il y a si peu d'essais que personne ne sera jamais prêt pour la première course. Si l'on est un peu plus préparé que les autres, c'est mieux", a-t-il ajouté.