Pourquoi Alonso ne fait pas le shakedown de l'Alpine A521

Présentée ce mardi, la toute première Formule 1 de l'écurie Alpine (ex-Renault) prend la piste aujourd'hui. L'Alpine A521 effectue à Silverstone une journée de tournage promotionnel qui fait office de shakedown ; comme le veut la réglementation, ce test est limité à 100 kilomètres avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli.

Cependant, seul Esteban Ocon est présent pour prendre le volant, Fernando Alonso ayant été victime d'un accident de vélo le 11 février dernier. Le retard pris dans la préparation physique de l'Espagnol et les restrictions de circulation entraînées par la pandémie de COVID-19 ont ainsi dissuadé Alpine de le faire venir en Angleterre pour la présentation de l'A521 et son shakedown, dans un contexte où les essais de pré-saison commencent dans seulement neuf jours à Bahreïn.

"Nous espérions que Fernando soit ici avec nous", a reconnu Marcin Budkowski, directeur exécutif, à l'occasion de cette présentation. "Il s'agit vraiment de lui donner les meilleures chances de se remettre complètement pour le début de la saison. Je sais que notre équipe de communication n'est probablement pas d'accord, mais il est plus important qu'il soit en pleine forme à temps pour les essais à Bahreïn plutôt qu'il soit là pour la présentation ou qu'il pilote la voiture pour le shakedown. En plus, quand quelqu'un se remet d'un accident et qu'il y a des restrictions de circulation, des quarantaines, etc, ce n'est pas la meilleure situation qui soit. Donnons à Fernando 100% du temps pour se remettre, qu'il soit en forme pour les essais de Bahreïn."

Alonso semble en tout cas avoir recouvré une condition physique optimale, et même plus tôt que prévu, à en croire les propos de Laurent Rossi, PDG d'Alpine : "Fernando va très bien. Il a eu un mauvais accident ; les accidents de vélo sont rarement bénins, mais il a eu de la chance et n'a souffert que de sa mâchoire. En dehors de l'opération et des soins nécessaires au niveau de sa mâchoire, le reste va parfaitement bien. Fernando est en pleine forme, il est parfaitement opérationnel. Nous sommes même surpris qu'il se soit remis si vite ; il nous a confirmé presque immédiatement après l'incident qu'il serait à Bahreïn, ce qui a été confirmé par ses médecins, et on dirait qu'il avait raison car il est en pleine forme. Nous sommes impatients de le voir dans la voiture la semaine prochaine."

Rappelons que Fernando Alonso fait son retour en Formule 1 après deux ans d'absence ; le double Champion du monde va participer à sa 18e campagne dans l'élite, rejoignant l'écurie basée à Enstone pour la troisième fois de sa carrière.