Capito : "C'était le bon moment pour passer le relais" chez Williams

De la nomination de Jost Capito au poste de PDG chez Williams le 17 décembre 2020 à l'annonce de son départ le 12 décembre 2022, moins de deux années ont passé. Dans ce laps de temps, la légendaire écurie britannique est passée d'une campagne 2020 sans le moindre point à une saison 2021 qui a dépassé les attentes, avec 23 unités au compteur et un podium inespéré pour George Russell à Spa-Francorchamps.

Le virage de la nouvelle réglementation technique n'a toutefois pas été particulièrement bien négocié, et Williams n'a marqué que huit points l'an passé, derrière les structures rivales. Jost Capito s'est désormais effacé devant le nouveau directeur d'équipe James Vowles ; l'Allemand affirme non seulement que son départ était prévu dans ces eaux-là mais aussi que c'était le bon moment.

"De l'extérieur, bien sûr, vous n'avez pas les infos", déclare Capito à Autobild, relayé par RacingNews365. "Au début, j'avais dit que je ferais ça pendant deux années, peut-être une de plus, mais il y a énormément de courses et c'est épuisant. Et cela prend plus que deux ou trois ans de ramener l'écurie au sommet."

"Je crois simplement qu'il faut d'abord poser les bases, et une fois que c'est fait, construire dessus. J'étais convaincu que c'était le cas, et je l'ai communiqué au conseil d'administration : maintenant que vous avez les bases, vous devriez prendre quelqu'un qui va prendre le relais et rester sur le long terme."

"Nous avons discuté pour savoir ce qui était la bonne chose à faire, et il est rapidement devenu assez clair que c'était le bon moment pour passer le relais. J'ai déjà travaillé étroitement avec James [Vowles], Mercedes et les pilotes. [Vowles] est très compétent et je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de bien, et je l'ai évidemment félicité."

Arrivant à Grove en provenance de Mercedes, où il était stratège en chef, James Vowles ne va toutefois prendre ses fonctions chez Williams que le 20 février, quelques jours avant les essais de pré-saison à Bahreïn. Quant à la nouvelle monoplace de l'écurie, la FW45, sa livrée va être dévoilée cet après-midi.