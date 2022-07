Le capot moteur de Red Bull se fait remarquer à Silverstone

Charger le lecteur audio

Red Bull Racing continue le développement de la RB18 et s'est présenté au Grand Prix de Grande-Bretagne avec une nouveauté qui a attiré les regards au niveau de son capot moteur. L'écurie a significativement modifié la forme de sa carrosserie, dans la zone où se rejoignent les pontons et le capot moteur.

Cette nouvelle forme crée des chemins distinctifs et facilement identifiables pour le flux d'air, que ce soit au-dessus du ponton ou en provenance du haut du Halo. Curieusement, si l'on compare la Red Bull dans cette nouvelle configuration à l'AlphaTauri AT03, on remarque que cette approche était déjà présente sur la monoplace de l'équipe italienne depuis le début de la saison.

L'arrière de l'AlphaTauri AT03.

D'ailleurs, comme chez AlphaTauri, cette philosophie a provoqué un déplacement du panneau à lamelles supérieur pour le refroidissement, afin d'isoler la chaleur rejetée par le flux d'air passant sur les pontons. En créant ce que nos confrères britanniques comparent à une "étagère" (shelf, en anglais), Red Bull a pu isoler le passage du flux d'air au niveau de la surface supérieure des pontons.

De plus, la sortie du capot moteur a été rehaussée et aplatie, creusant davantage la sculpture inférieure dans la zone de la bouteille de coca dans le but d'améliorer les performances du plancher et de l'aileron arrière inférieur (beam wing).

La Red Bull RB18 à Silverstone.

Red Bull poursuit également l'optimisation du plancher avec des ajustements apportés au niveau des listons et des rebords. Les ingénieurs sont à l'affût du moindre gain pour faciliter l'écoulement du flux d'air à tous les niveaux. C'est pourquoi l'on voit les écuries utiliser des morceaux amovibles au niveau du fond plat cette année, ce qui leur offre la souplesse nécessaire pour faire des changements sans avoir à modifier systématiquement la totalité de la structure.

Des évolutions sont également prévues du côté des freins avant de la RB18, avec une amélioration des étriers pour qu'ils soient moins affectés par les pics de température touchant les pièces avoisinantes. Cela va de pair avec l'ajout récent d'un traitement de surface des étriers et des protections de disque de frein pour mieux gérer l'échange de température. La nouvelle version est à gauche ci-dessous, et l'ancienne à droite.