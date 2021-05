Carlos Reutemann est sorti des soins intensifs

Carlos Reutemann avait été transféré de l'Hôpital de Santa Fe vers le Sanatorio Parque de Rosario plus tôt ce mois-ci après plusieurs épisodes d'hémorragie digestive. L'Argentin, vainqueur de 12 GP en F1, était dans un état stable ce lundi mais a ensuite connu une nouvelle hémorragie le jour suivant, après quoi une entéroscopie a été pratiquée.

Une amélioration de son état a été rapporté ce mercredi, un bulletin indiquant que l'ancien coureur automobile et homme politique était "lucide" et n'avait plus connu de saignement après l'opération du mardi.

Des nouvelles toujours plus rassurantes sont arrivées ce dimanche, puisque son état a encore évolué positivement à tel point qu'il a pu quitter l'unité de soins intensifs dans laquelle il se trouvait : "Ce matin, le sénateur national et ancien gouverneur Carlos Reutemann, qui est hospitalisé à Rosario depuis le samedi 8 mai, après avoir été en soins intensifs pendant plusieurs jours, a été transféré dans le service général", a rapporté le journal argentin La Capital sur son site web.

La fille de Reutemann, Mariana, a également posté une photo de son père assis sur un lit d'hôpital, en train de lire un journal.

Reutemann a participé à 146 courses entre 1972 et 1982, au cours desquelles il a remporté 12 victoires, signé six pole positions et est monté sur 46 podiums. Il a fait ses débuts au Grand Prix d'Argentine 1972, aux côtés du double Champion du monde Graham Hill, grâce à Bernie Ecclestone alors à la tête de Brabham. Il a ensuite couru pour Ferrari, Williams et Lotus.

En 1981, Reutemann est passé à un point du titre mondial après avoir mené pendant une grande partie de la saison, mais il s'est finalement incliné devant le Brésilien Nelson Piquet. Il a également terminé troisième du championnat à trois reprises, en 1975, 1978 et 1980.

Après avoir pris sa retraite de pilote, avec à son actif deux départs en Championnat du monde des Rallyes, Reutemann s'est tourné vers la politique et siège au sénat argentin depuis 2003. Il a également été gouverneur de l'État de Santa Fe, où il réside, durant deux mandats. On lui a même proposé de se présenter à la présidence argentine en 2003, mais il a rejeté cette candidature.