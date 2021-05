Williams : Russell a un potentiel "très proche" de Hamilton

Dave Robson connaît bien Lewis Hamilton. Ayant travaillé chez McLaren dans divers rôles d'ingénieur de 2000 à 2014, le Britannique a pu assister de l'intérieur à l'ascension irrésistible du septuple Champion du monde, notamment avec ce titre mondial en 2008 – même s'il était assigné à l'autre côté du garage, où évoluaient Heikki Kovalainen et Jenson Button, de 2008 à 2014.

Robson a rejoint Williams en 2015 et occupe le rôle de directeur performance depuis près de deux ans. Il est donc aux premières loges pour observer un prometteur compatriote de Hamilton, George Russell, en qui il voit des qualités comparables. Le jeune Anglais brille avec l'écurie de Grove et s'est également s'illustré en jouant la victoire lorsqu'il a remplacé Hamilton chez Mercedes au Grand Prix de Sakhir 2020.

"Je pense qu'il y a vraiment des similarités", estime Robson. "Et elles étaient évidentes dès la première fois que j'ai rencontré George et que nous l'avons fait rouler dans le simulateur à Grove. Puis nous sommes allés le faire rouler sur l'aérodrome dans une voiture de route. Encore une fois, il y avait quelque chose. Je pense que le talent est là. Je pense qu'il est très proche de Lewis et a le potentiel pour y arriver. C'est sûr."

Robson a par ailleurs salué la 100e pole position signée par Lewis Hamilton, qui a amélioré son propre record. L'Anglais souligne que le pilote Mercedes a été associé à des partenaires souvent redoutables, à l'image de Fernando Alonso, Jenson Button et Nico Rosberg.

"C'est un exploit phénoménal, surtout face à des coéquipiers relativement impressionnants de surcroît", ajoute-t-il. "Bien sûr, cela fait quelques années que je ne travaille plus avec lui, mais c'est quelque chose qu'il a toujours eu en lui, je pense. Il a ce truc, cette qualité spéciale que l'on ne peut vraiment définir."

"C'était déjà évident quand il était jeune et que [McLaren] l'a emmené tester à Elvington [un aérodrome, pour un test aéro en ligne droite], il faisait des allers-retours sur la piste d'atterrissage. Au bout de dix minutes, il s'ennuyait à mourir. Alors que la plupart des jeunes, quand on les emmenait à Elvington, ils étaient vachement contents d'être dans une F1, même s'ils ne faisaient que des allers-retours sur la piste d'atterrissage. Lui était différent dès le début. Il a juste ce talent et cette attitude époustouflante. Tirons-lui notre chapeau. Il est agaçant en tant que coéquipier, c'est sûr, mais il est un talent phénoménal."