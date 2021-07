Championnat - Hamilton revient sur Verstappen

Indéniablement épique, à plus d'un titre, le Grand Prix de Grande-Bretagne a relancé le championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Néerlandais demeure leader mais voit son avance fondre puisqu'il a abandonné après un accrochage avec son adversaire au premier tour à Silverstone. Il ne repart toutefois pas bredouille puisqu'il a inscrit trois points hier au terme des premières Qualifications Sprint de l'Histoire. Avec sa victoire et les 25 points en poche, et deux de plus hier, Hamilton revient tout de même à huit longueurs seulement du pilote Red Bull.

Toujours aussi régulier, Lando Norris pointe de nouveau au troisième rang du classement, profitant notamment du zéro pointé de Sergio Pérez ce week-end. Même s'il n'a pas inscrit de point, Pierre Gasly est toujours le premier pilote français au championnat, neuvième, tandis qu'Esteban Ocon a de nouveau trouvé le chemin du top 10 en course et pointe au 13e rang.

Au championnat constructeurs, la tendance est identique puisque Mercedes inscrit 43 points d'un coup contre seulement trois pour Red Bull. Ainsi l'écurie allemande revient à seulement quatre unités au classement, où fait également rage la bagarre pour la troisième place entre McLaren et Ferrari.

Alpine continue de grappiller peu à peu des points sur AlphaTauri et Aston Martin dans la lutte pour la cinquième place, tandis que le compteur est toujours vierge pour Williams comme pour Haas.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 289 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 285 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 163 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 148 12 22 8 18 18 16 - 14 14 16 - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 49 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 48 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 40 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -