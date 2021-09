Championnat - Verstappen et Hamilton dos à dos

Marqué par un incroyable rebondissement avec l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, le Grand Prix d'Italie laisse donc les deux prétendants au titre dans une situation identique à celle de la veille, c'est-à-dire séparés de cinq points à l'avantage du Néerlandais. Aux premières places, le classement n'évolue pas, et le vainqueur du jour, Daniel Ricciardo, fait évidemment une belle opération en se hissant au huitième rang. Il devance le premier français, Pierre Gasly, pourtant privé de course après un problème technique précoce.

Chez les constructeurs, les événements du jour "profitent" un peu à Mercedes, qui prend cinq points à Red Bull, mais l'écart entre les deux écuries reste réduit, se limitant à 18 points. Avec son doublé, McLaren fait une bonne opération sur Ferrari à la troisième place, confortée avec 13 longueurs d'avance sur la Scuderia. Les cinq points inscrits par Fernando Alonso et Esteban Ocon permettent à Alpine de prendre un petit peu d'air par rapport à AlphaTauri. Grâce aux deux points de George Russell, neuvième du jour, Williams prend un peu plus ses distances avec Alfa Romeo.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 363 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34 3 15 - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 345 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29 2 10 - - - - - - - - 3 McLaren 215 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 - - - - - - - - 4 Ferrari 202 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16 - 20 - - - - - - - - 5 Alpine 95 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 - - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 - - - - - - - - 8 Williams 22 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -