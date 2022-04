"Chanceux" mais finalement 4e, Magnussen a cru tout perdre

Charger le lecteur audio

Qualifié relativement facilement pour la dernière partie des qualifications ce vendredi au Grand Prix d'Émilie-Romagne, Kevin Magnussen est sorti de piste à Acque Minerali durant la Q3, évitant de peu le mur de pneus. Semblant un temps être bloqué dans les graviers, il a entraîné le déploiement du drapeau rouge mais a finalement pu s'extirper du bac seul et rentrer au stand sans dommages, tout en profitant de cette interruption pour se remettre dans la lutte.

Finalement, au moment de l'ultime et définitive interruption d'une séance qui en a compté cinq au total, le Danois figurait en quatrième place. Position qu'il occupera ce samedi au départ de la course sprint. "J'étais super content, c'est un nouveau résultat incroyable pour nous", a déclaré Magnussen aux médias, dont Motorsport.com, après les qualifications à Imola vendredi. "La voiture était juste géniale, très rapide et un plaisir à piloter. [Je suis] tellement fier de l'équipe."

Revenant sur les circonstances de sa sortie de piste, plaisantant notamment sur le fait d'avoir été "en panne de talent" sur le moment, il explique : "J'ai touché la ligne blanche, puis [la voiture] est partie, et j'ai cru que j'allais heurter le mur. Je suis ensuite entré dans les graviers et j'ai pas mal ralenti. Alors j'ai réalisé : j'ai vu l'anti-calage, j'ai tiré l'embrayage alors que j'allais encore vers l'arrière, puis j'ai mis les gaz juste assez pour sortir dans cette voie de secours. Ouais, chanceux."

Kevin Magnussen après sa sortie de piste

La quatrième place est le meilleur résultat dans la jeune Histoire de l'écurie Haas en Formule 1 au terme d'une séance de qualifications, même si bien entendu ce qui déterminera la grille de la course ce dimanche sera le sprint de ce samedi. À titre personnel, Magnussen n'avait plus été quatrième au terme d'une séance de qualifications depuis le GP d'Allemagne 2014, à l'époque de sa première saison en discipline reine, avec McLaren.

Même si cette position semble légèrement au-dessus des capacités de la VF-22, Magnussen compte bien sur les caractéristiques du tracé d'Imola pour se maintenir le plus haut possible en vue de la course : "Je veux partir en bonne position dimanche."

"Nous sommes P4. Sur le sec, je ne pense pas que nous soyons assez rapides pour être P4, mais c'est une piste où les dépassements sont difficiles, donc si je peux boucler le premier tour en P4, ce sera super. Si je perds une ou deux positions après ça, nous aurons quand même des points et une bonne position pour dimanche. Bien sûr, on veut toujours finir plus haut que la quatrième place, mais il faut aussi être réaliste et intelligent."

Avec Luke Smith