Tunnels, banking, dénivelé : le circuit de Madrid veut se démarquer

En officialisant un accord longue durée avec Madrid pour l'organisation du Grand Prix d'Espagne de 2026 à 2035, la Formule 1 a ajouté à son futur calendrier un énième circuit urbain, confirmant la tendance des dernières années. Néanmoins, les premières précisions concernant le tracé dans la capitale espagnole laissent penser qu'il pourrait se démarquer de ce qui s'est fait en la matière jusqu'à présent.

Tout d'abord, le circuit de Madrid empruntera à la fois des routes habituellement ouvertes à la circulation autour du complexe IFEMA – un centre majeur pour l'organisation de conférences et de conventions – et une portion de piste permanente qui doit encore être construite. Cette dernière se situe sur un terrain adjacent et les deux parties sont séparées par une autoroute surélevée. C'est donc via deux tunnels, dans un sens puis dans l'autre, que les deux zones seront reliées.

Les dirigeants de la Formule 1 comparent à ce titre le futur circuit madrilène à celui de Miami, qui a fait son apparition au calendrier en 2022 et présente la même spécificité, à savoir une combinaison de routes existantes et de portions conçues uniquement pour être utilisées dans une configuration piste.

Pour imaginer le projet dévoilé à Madrid, les promoteurs et la Formule 1 ont fait appel à Craig Wilson. Ce dernier a été recruté par Liberty Media dès 2017, sous l'impulsion de Ross Brawn, après avoir travaillé comme ingénieur chez Mercedes et Williams. Son recours aux outils de simulation joue un rôle évidemment déterminant pour des projets de ce type. C'est un circuit de 5,474 km de long, composé de 20 virages et arpenté à 213 km/h de moyenne qu'il va falloir faire sortir de terre.

"Entre la toute première suggestion et ce que nous avons là, il y a eu environ 24 propositions de piste", explique-t-il au sujet du circuit de Madrid. "Mais il y a également eu de nombreuses recherches sur des sous-modèles et sur différents détails. Nous avons désormais un concept dont nous sommes heureux de poursuivre le développement, et nous avons hâte de le voir prendre forme."

"Il se situe entre ce que l'on pourrait considérer comme un circuit urbain traditionnel et un circuit permanent. Dans beaucoup d'endroits, il y aura une installation temporaire, mais d'autres portions pourraient avoir une apparence différente en fonction des décisions finales de mise en œuvre pour s'adapter au site de l'IFEMA."

Le futur circuit du Grand Prix d'Espagne, à Madrid.

Pour l'heure, seul un plan de la future piste et une image de synthèse du bâtiment des stands ont été dévoilés. Il est encore trop tôt pour en voir plus de l'allure des lieux une fois aménagés. Sportivement, la volonté affichée est de proposer "un bon challenge pour les pilotes", alors que les circuits urbains modernes sont parfois décriés sur ce point.

Le virage 10, le plus éloigné et permettant de reprendre la direction du complexe IFEMA, pourrait quant à lui incorporer un banking à la manière de ce qui a été fait à Zandvoort. "Il s'agit de savoir à quel niveau d'inclinaison on se situe, de quelle manière et avec quel profil, tout en se demandant comment on peut transformer les virages 11 et 12 en une zone de dépassement potentielle", précise Craig Wilson.

Avant de l'aborder, il sera précédé d'une portion empruntant des routes existantes et qui présenterait un dénivelé marqué après le premier tunnel.

"Les prochaines étapes consistent à passer d'un concept à un développement détaillé", poursuit Craig Wilson. "Il faut ensuite passer par l'important processus d'homologation auprès de la FIA, ainsi que par toutes les évaluations de sécurité afin d'obtenir une licence Grade 1."

"Lorsque l'on commence la construction, il faut passer par toutes les inspections, tout en travaillant sur la planification, l'infrastructure, la manière d'organiser les garages, l'aménagement spécifique du paddock, l'intégration des systèmes. Ce n'est que le début de l'aventure."