Humble et "irremplaçable", Adrian Newey vu par Pierre Waché

Treize titres pilotes (dont les trois derniers), douze titres constructeurs (dont les deux derniers) et de très nombreuses victoires pour des voitures conçues sous sa direction : il est difficile de trouver, dans l'ère contemporaine de la Formule 1, un technicien aussi représentatif de l'excellence de la discipline qu'Adrian Newey.

Le Britannique, qui occupe désormais le poste de "Chief Technical Officer" chez Red Bull, chapeautant ainsi avec un peu plus de recul le département technique de l'écurie autrichienne, est une figure majeure de la F1 des 30 dernières années et occupe encore une place très importante dans les succès actuels de son équipe. Depuis 2018, toutefois, la gestion "quotidienne" de l'aspect technique a été confiée à Pierre Waché, dans le rôle plus familier de "directeur technique".

Le Français évolue donc à un poste crucial dans la réussite de Red Bull, en particulier sur les trois dernières saisons, et est évidemment regardé de près alors que Newey, âgé de 65 ans, a lui-même reconnu que le "compte à rebours" avant la retraite était lancé. Toutefois, pour le moment, Waché regarde Newey comme un membre crucial du programme du géant de la boisson énergisante, même s'il est désormais plus extérieur au projet.

"Il est irremplaçable, oui. On ne peut pas le remplacer !" a-t-il lancé dans un entretien pour Motorsport.com. "Au quotidien, il ne fait pas partie de notre processus. Il vient plutôt de l'extérieur et essaie de nous aider ou de nous stimuler sur différents aspects de l'équipe, qu'il s'agisse de la conception mécanique, de l'aérodynamique ou de la dynamique du véhicule."

Pierre Waché aux côtés d'Helmut Marko.

Chez Red Bull depuis quasiment deux décennies, Newey a auparavant connu des passages réussis chez Williams et chez McLaren, jouissant donc d'une expérience énorme du haut de ses plus de 40 années comme acteur de la discipline. Un point que souligne Waché, jugeant que le Britannique a "le plus d'expérience de toute la grille en termes d'ingénierie" et qu'il joue aujourd'hui un rôle de mentor pour toute l'équipe.

"Il faut l'utiliser pour son expérience, car il a moins de temps pour nous", ajoute ainsi le Français. "Il est plus... Je ne connais pas le mot en anglais : quand vous dites que quelqu'un est là pour challenger un aspect des choses. Il n'est pas là pour faire un plan, pas là pour produire le concept complet de la voiture."

Newey agit-il dès lors comme une sorte de "validateur d'idées" ? "C'est certain", répond Waché. "Et après, il nous challenge. Je dirais qu'il nous challenge plus [qu'il n'est accord]. Pour moi, c'est une bonne chose. Parce que quand vous prenez du recul, vous voyez également des choses différentes. Son bagage est différent de celui de nous tous. Et aussi, il a des connaissances que nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas [encore] connu ça."

En sus, c'est l'humilité de Newey qui marque le directeur technique de Red Bull : "C'est une personne très intelligente et il est toujours très ouvert. Les gens qui connaissent beaucoup de succès, en général, leur idée est la meilleure. Il n'est pas comme ça. Il est très ouvert d'esprit. Je pense qu'il travaille comme ça, en tant que mentor et en nous mettant au défi."

Avec Ronald Vording, Alex Kalinauckas et Benjamin Vinel