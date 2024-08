Colapinto avait discuté avec Williams pour 2025

Avant l'officialisation de Carlos Sainz, l'identité de celui qui allait épauler Alexander Albon chez Williams a fait l'objet de nombreuses spéculations. Ouvertement courtisé par la structure de Grove, le pilote espagnol a tardé à prendre sa décision, alors que d'autres perspectives chez Audi, Alpine ou encore, de manière beaucoup plus hypothétiques, chez Mercedes ou Red Bull se présentaient à lui.

Alors que le marché des transferts étaient en partie suspendu à la décision de Sainz, Williams se devait d'assurer ses arrières, et d'autres options avaient été logiquement étudiées par James Vowles et son équipe. Ancien membre de l'équipe, avec laquelle il avait effectué ses débuts en F1, Valtteri Bottas avait notamment été un temps évoqué si Sainz avait dû décliner l'offre de Williams.

Aujourd'hui, Franco Colapinto, pilote de Formule 2 et membre de la Williams Academy, révèle qu'il a lui aussi discuté avec l'écurie en vue d'une titularisation en 2025 aux côtés d'Alexander Albon, avant que ses espoirs de promotion en F1 ne s'envolent, pour le moment, avec la signature de Carlos Sainz.

"Évidemment, j'en rêvais et mes managers travaillaient dur pour cela [rejoindre Williams]", a ainsi déclaré Colapinto à la chaîne de télévision argentine DSports. "Mais l''espoir est toujours là et c'est la dernière chose que l'on perd. Mais je n’ai aucun doute que d’autres opportunités se présenteront. [Williams] est une grande équipe. Je savais déjà que si Carlos signait avec Williams, ce serait quelque chose de très normal etqui conviendrait très bien à l'équipe."

Franco Colapinto a découvert la Williams FW45 lors des essais d'Abu Dhabi à la fin de la saison dernière. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Âgé de 21 ans, Colapinto a remporté le championnat de F4 espagnol en 2019. Quatrième du championnat de Formule 3 l'an passé, le natif de Buenos Aires a rejoint la Williams Academy et a eu l'opportunité d'effectuer ses premiers tours de roue au volant d'une F1 sur la Williams FW45 lors du Young Driver Test à Abu Dhabi en décembre dernier.

Promu en F2 cette saison, il pointe actuellement au sixième rang, avec une victoire à son compteur. S'il a entrevu une opportunité de gravir l'échelon ultime dès l'an prochain, le Sud-Américain attend son heure.

"Alex [Albon] et Carlos [Sainz] sont deux grands pilotes, et ils forment une très bonne équipe, ce qui est une bonne chose pour Williams", continue-t-il. "Ce sont deux pilotes très expérimentés. Carlos vient de chez Ferrari et bien sûr, signer un rookie aurait été beaucoup moins cher, mais c'est aussi un peu risqué, donc j'espère qu'une autre opportunité se présentera bientôt. Nous allons travailler dur, dans l'optique où Carlos devait partir en 2026."