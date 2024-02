Comment Russell se voit rebondir après sa saison "la plus difficile"

Lui qui a conclu en beauté la saison 2022, sa première au sein d'une équipe de pointe, avec une toute première victoire lors du Grand Prix de São Paulo, George Russell n'a pas été en mesure de franchir l'étape suivante en 2023. Vu seulement deux fois sur le podium, le pilote Mercedes a terminé à une anonyme huitième place au championnat. En outre, il a été impliqué dans plusieurs incidents avec Max Verstappen et est passé à côté d'une potentielle victoire à Singapour en raison d'un accident dans le dernier tour.

Dire que la campagne 2023 de Russell lui a posé quelques difficultés serait donc un euphémisme. Dans le cadre d'un entretien avec plusieurs médias, dont Motorsport.com, lors du final d'Abu Dhabi, le Britannique n'a pas laissé place au doute quant à l'impact que l'année a eu sur lui : "Cela a probablement été la saison la plus difficile sur le plan psychologique que j'aie jamais vécue".

Selon Russell, les contre-performances s'expliquaient par une volonté de se surpasser, notamment pour prendre le meilleur sur son voisin de garage, Lewis Hamilton, après avoir plus ou moins fait jeu égal avec lui en 2022.

"Je pourrais confortablement lever le pied de la pédale d'accélérateur, piloter un pourcent en dessous de la limite et vous dire que je ne ferais pas une seule erreur", a-t-il affirmé. "Quand je passe en revue mes années de titre [en GP3 et en F2, en 2017 et 2018, ndlr], on ne me poussait probablement pas autant à me dépasser qu'aujourd'hui."

Alors qu'il était quatrième, Russell a tout perdu en touchant le mur au GP du Canada.

"J'essaie volontairement de repousser mes limites et de les dépasser, je ne me contente pas d'être au niveau de mon coéquipier en qualifications ou autre, [comme en 2022 lorsque] nous étions au même niveau sur l'ensemble de la saison. Je veux être devant. Et j'essaie de me dépasser pour y parvenir. Peut-être que cela a un peu contribué à quelques erreurs de plus."

Le pilote Mercedes a néanmoins tiré du positif de sa saison 2023. Si cet entretien a précédé le Grand Prix d'Abu Dhabi, lors duquel Russell a ravi la troisième place à Sergio Pérez, pénalisé de cinq secondes, le pilote au numéro 63 était déjà satisfait par ses performances en qualifications face à Hamilton, recordman de pole positions.

"Tout le monde vit des saisons en dents de scie mais je n'avais jamais connu une saison comme celle-ci, avec autant d'occasions manquées", a-t-il d'abord rappelé. "C'est vraiment très frustrant. Mais je pense que mon rythme en qualifications a été bon. Je pense que, face à Lewis, nous avons été très similaires. J'affronte le plus grand pilote de tous les temps et si je suis au même niveau sur un tour de qualifications, j'en tire satisfaction."

Place désormais à 2024. Il s'agira de la sixième saison du Britannique dans l'élite et de la troisième au sein de l'équipe Mercedes. L'on pourrait croire que l'horloge tourne pour le lauréat 2018 de la Formule 2 or son jeune âge (il fête ses 26 ans en février) et l'exemple de longévité montré par certains de ses adversaires dans le peloton l'ont convaincu qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter.

Encore mieux, les précédentes campagnes à succès de Russell lui servent de motivation pour mettre définitivement la décevante saison 2023 derrière lui : "[Je suis] certain que la prochaine saison sera très différente, je sais quel genre de pilote je suis. Je sais qu'une année comme [2023] n'enlèvera rien à toutes mes autres saisons où j'ai été constant, où j'ai gagné le titre. Je sais qu'il ne faudra pas grand-chose pour que je retrouve ce bon rythme."

"Je regarde les points positifs. J'ai 25 ans, je sens que j'ai au moins 15 bonnes années devant moi encore quand je vois Fernando [Alonso]. Et quand je vois Max, je crois qu'il était dans sa septième année [en F1] au moment de se battre pour un titre. Je dois donc attendre mon heure, aussi frustrant que cela puisse être. Mais il y a d'excellents pilotes comme Charles [Leclerc] et Lando [Norris] dans la même position. Et c'était celle de Max il y a quatre ou cinq ans, en 2020 lors des saisons précédentes. Donc ça ne me rend pas trop amer. Bien sûr, j'aimerais que ma chance soit différente, mais mon heure viendra."

Avec Alex Kalinauckas