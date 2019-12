Course - Hamilton implacable, Leclerc sous la menace

La dernière épreuve de la saison 2019 de F1 sera également la dernière, au moins provisoirement, de Nico Hülkenberg et de Robert Kubica dans la discipline reine. Chez Ferrari, après une fin de qualifications ratée, l'avant-course a été le théâtre d'une nouvelle difficulté puisque la mesure de la quantité d'essence dans la monoplace de Leclerc a montré une différence notable avec la déclaration faite lors de la mise sous parc fermé. L'enquête doit avoir lieu après la course.

Le DRS en panne

Au départ, Hamilton s'envole très bien et conserve son avantage sur Verstappen. Comme prévu, Leclerc se montre offensif sur Verstappen et le passe dès la ligne droite de retour. Le Néerlandais est même sous la menace de Vettel mais lui résiste au freinage. En revanche, plus loin dans le peloton, un léger accrochage à trois a lieu entre Pérez, Gasly et Stroll dans les premiers virages et c'est le Français qui en subit les plus grandes conséquences, avec la perte de son aileron avant et un arrêt au stand très long qui le relègue à un tour. Derrière Albon, cinquième, les McLaren et les Renault sont en ordre de bataille alors que Magnussen ferme le top 10.

En vidéo : Gasly s'accroche avec les Racing Point

Après trois tours, Hamilton compte 2,5 secondes d'avance sur Leclerc et 4 sur Verstappen. La direction de course informe les pilotes que le DRS n'est pas utilisable en raison d'un "problème technique", ce qui ne va pas aider Bottas, déjà remonté au 14e rang. Le Finlandais se joue tout de même de Stroll pendant que la lutte pour la 10e place se met en place entre Magnussen et Pérez, séparés par moins d'une seconde. Le Mexicain entre dans le top 10 dans la septième boucle, grâce à un dépassement dans la seconde chicane.

Au neuvième tour, Hamilton possède 5 secondes d'avance sur Leclerc et 7,5 sur Verstappen. Le Monégasque a des sensations étranges mais son écurie lui dit que rien ne semble anormal sur la télémétrie et lui demande d'attaquer. À l'attaque, justement, Bottas est désormais revenu sur les talons de Pérez, en 10e position. Vettel, en quatrième place à 13 secondes du leader, commence à souffrir sur ses pneus tendres mais, sans le DRS, ne peut pas vraiment s'offrir le luxe de repartir dans le peloton.

Ferrari tente un coup mais tout ne se passe pas comme prévu

Au 12e tour, Ferrari décide d'arrêter ses deux voitures coup sur coup pour monter les durs : l'arrêt se passe bien pour Leclerc, qui ressort quatrième, mais pas pour Vettel qui perd quatre secondes dans l'affaire. L'Allemand émerge de la voie des stands aux prises avec Pérez et bloque une roue avant dans le freinage de la longue ligne droite. Il est septième. Albon s'arrête au tour suivant pour les mêmes gommes et ressort derrière la Ferrari #5. Hamilton et Verstappen décident d'allonger leur relais.

En vidéo : Double arrêt loupé chez Ferrari

Après 15 tours, Hamilton devance Verstappen d'une dizaine de secondes et Leclerc de 28. Un train s'est formé derrière Hülkenberg, quatrième mais sans s'être arrêté, avec Bottas, Vettel et Albon, les quatre hommes étant regroupés en 2-3 secondes. Vettel tente de dépasser Bottas au bout de la ligne droite de retour, mais le Finlandais résiste, tout comme dans la zone de dépassement suivante. Le DRS est rétabli quelques instants plus tard et permet à Bottas d'effacer Hülkenberg pour s'emparer de la quatrième place. L'Allemand rentre au stand à la fin du 18e tour et se joue rapidement de Sainz pour prendre la 12e place.

Au 20e passage, Hamilton, qui doit toujours s'arrêter, accentue désormais son avance sur ses deux poursuivants puisqu'il a 13 secondes sur Verstappen et 30 sur Leclerc. Devant le leader, un groupe de retardataires, dont Kubica et Giovinazzi qui vont au contact dans la seconde chicane, répandant quelques morceaux ça et là dans le dernier secteur. Hamillton perd quelques dixièmes dans la mise de ces pilotes à un tour mais pas suffisamment pour que cela constitue une inquiétude. À la fin du 25e tour, Verstappen rentre au stand pour monter des durs. Il ressort cinq secondes derrière Leclerc.

Hamilton ne perd pas les commandes

Hamilton s'arrête au 26e tour pour couvrir la stratégie de Red Bull. Le sextuple Champion du monde conserve le commandement, avec 6,3 secondes d'avance sur Leclerc et 11,2 sur Verstappen. Le Néerlandais se plaint d'ailleurs d'un problème moteur et s'énerve à la radio, ne comprenant pas pourquoi son écurie ne voit rien. Son ingénieur lui demande sur un ton monocorde de "se calmer".

Au 30e tour, Hamilton accentue son avance à 10 secondes sur Leclerc et 12 sur Verstappen. Quatrième, Bottas s'arrête, sous les yeux de Toto Wolff qui s'est mis au plus près de ses hommes et ressort sixième, à 10 secondes d'Albon. En dépit de ses plaintes, Verstappen se rapproche de Leclerc et l'attaque au bout de la longue ligne droite, à l'intérieur. Il plonge très loin ce qui permet à la Ferrari de mieux aborder la sortie de l'enchaînement et de répondre dans le freinage suivant, en allant presque au contact, en vain. La Red Bull #33 prend vite de l'avance alors que Leclerc réclame un changement de plan.

En vidéo : Verstappen et Leclerc se battent

Au 35 tour de course, Hamilton dispose d'une avance de 15 secondes sur Verstappen et 20 sur Leclerc. En quatrième place, Vettel voit Albon revenir à 1,8 seconde et Bottas, sur des pneus bien plus frais. Septième, Pérez s'arrête à la fin du 38e tour pour monter des durs. Peu après, Leclerc s'arrête pour mettre des tendres et Vettel pour des mediums. Le Monégasque ressort juste devant le duo Albon-Bottas. Le pilote Mercedes prend l'avantage dans le 40e tour.

Au 41e tour, Pérez dépasse Ricciardo et se rapproche de Sainz. Kvyat, dernier pilote à ne pas être passé au stand, corrige cela au 42e passage, ressortant 12e. Sainz, devant la menace des pilotes en gommes neuves, s'arrête peu après et repart 13e. Pour l'Espagnol l'enjeu est de revenir dans le top 10 de la course pour finir sixième au championnat pilotes, car Gasly est toujours bon dernier après son incident du premier tour.

Sainz sixième du championnat !

Après 45 tours, Hamilton dispose de 17 secondes d'avance sur Verstappen et 40 sur Leclerc. C'est la lutte pour les dernières positions dans les points qui anime la fin de course : Pérez prend l'avantage sur Hülkenberg pour la huitième place. L'Allemand est ensuite dépassé, malgré une défense féroce, par Kvyat et tombe au 10e rang. Stroll s'arrête au stand pour abandonner.

Au 50e des 55 tours, Hamilton continue son cavalier seul, toujours avec 17 secondes sur Verstappen et 40 sur Leclerc. Le Monégasque stagne au niveau du rythme et voit Bottas revenir progressivement. Vettel revient lui sur Albon. La lutte fait déjà rage pour la septième place, entre Norris et Pérez. La dixième place d'Hülkenberg est sous la menace du retour de Sainz.

Dans le 53e tour, Vettel a fait la jonction avec Albon. Il tente l'extérieur sur la Red Bull au freinage de la longue ligne droite mais le Thaïlandais résiste et maintient provisoirement son avantage, avant d'être passé dans la ligne droite suivante. Bottas a plus de difficultés à fondre sur Leclerc désormais. Norris et Pérez continuent de se battre, le Mexicain finit par prendre l'avantage. Pour la dixième position, Sainz se joue enfin de Hülkenberg et résiste à Ricciardo, ce qui lui permet de s'adjuger un point et la sixième position du classement pilotes.

Lewis Hamilton s'impose sans trembler, s'adjugeant le meilleur tour et en menant l'ensemble des tours, pour sa 84e victoire en F1. Le Britannique et Max Verstappen s'offrent quelques donuts sur la ligne droite de départ/arrivée.

GP d'Abu Dhabi - Course