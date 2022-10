Ricciardo : "Je ne serai pas sur la grille en 2023"

Charger le lecteur audio

Confirmant un scénario apparaissant de plus en plus inéluctable, Daniel Ricciardo a reconnu ce samedi à Suzuka qu'il avait perdu toute chance d'être sur la grille en 2023. L'officialisation du recrutement de Pierre Gasly par Alpine, couplée à l'arrivée de Nyck de Vries chez AlphaTauri, a fermé les dernières portes qui semblaient de toute manière hypothétiquement entrouvertes. À ce stade, deux volants sont encore à prendre, l'un chez Haas, l'autre chez Williams, et aucun ne sera dévolu au pilote australien.

Poussé vers la sortie par McLaren, qui a sauté sur l'occasion de s'offrir les services d'Oscar Piastri, Daniel Ricciardo paie le prix de deux saisons compliquées à Woking – en dépit d'un succès historique à Monza en 2021 – et d'une discipline qui, même lorsque l'on est huit fois vainqueur de Grand Prix, ne pardonne rien à un pilote de 33 ans affichant une dynamique en berne. Le natif de Perth ne fait pas une croix définitive sur la Formule 1 mais il sait qu'à court terme, son avenir est bouché. Il prend le pari de jouer dès maintenant la carte d'un retour en 2024.

"Pour être franc, j'étais au courant pour Gasly [chez Alpine]", explique Daniel Ricciardo. "Je savais qu'ils discutaient depuis un moment et qu'ils étaient très intéressés par Pierre. Disons que j'y étais préparé et que ce n'est pas une surprise, donc on a essayé de faire avec et de comprendre ce qui allait suivre. Mais je pense que la réalité désormais, c'est que je ne serai pas sur la grille en 2023. Il s'agit maintenant d'essayer de se préparer pour 2024. Je pense qu'il pourrait y avoir de meilleures opportunités à ce moment-là, c'est vraiment ce que tout ça confirme et c'est là que les objectifs sont désormais fixés."

La possibilité de voir Daniel Ricciardo endosser un rôle de réserviste dans une écurie – la piste menant à Mercedes a été évoquée – prend de l'épaisseur, d'autant que l'ex-pilote Red Bull n'a pour le moment aucun appétit pour une autre discipline.

"Le plan est d'être toujours impliqué en F1", tranche-t-il. "Je vois les choses comme si j'appuyais sur pause un petit moment. En ce qui concerne ma carrière en F1, j'ai entièrement l'intention de la poursuivre en 2024. C'est sûr que ça pourrait ouvrir des opportunités pour peut-être faire d'autres choses, mais si je sens que ça va dévier de mon objectif, alors je dirai toujours que ce n'est pas par-là que je regarde."

"Aussi amusant ou cool que ça puisse paraître de courir dans une autre catégorie, la vérité c'est que je n'en suis pas encore là mentalement. Je suis encore très, très investi [en F1] et je pense qu'un peu de temps hors d'un baquet me fera du bien. J'en profiterai probablement, plutôt qu'essayer de sauter dans autre chose et de rester occupé dans une autre catégorie."

Propos recueillis par Adam Cooper