Ricciardo préparé à ne jamais être champion en F1

Le temps passe vite, et Daniel Ricciardo en est bien conscient. L'Australien a déjà 32 ans et n'a jamais joué le titre mondial en Formule 1 ; auteur de 29 podiums dont sept victoires avec Red Bull de 2014 à 2018, il vient tout juste de renouer avec la plus haute marche du podium avec McLaren, au Grand Prix d'Italie. L'écurie britannique est sur une pente ascendante, mais il est bien difficile d'imaginer ce que lui réserve l'avenir, avec la nouvelle réglementation technique à venir.

Très bien coté après une ascension remarquée en formules de promotion, où il a remporté la FR2.0 WEC et la British F3 et fini deuxième en Eurocup FR2.0 et en FR3.5, sans oublier évidemment une carrière réussie en Formule 1 malgré une saison 2021 difficile en matière de performance, Ricciardo se fait à l'idée de ne pas avoir remporté de titre mondial – et de ne peut-être jamais pouvoir le faire à l'avenir.

"Il y a eu une époque où j'étais un peu amer, où je me disais : 'J'aurais dû remporter un titre à ce stade, c'est nul, pourquoi pas moi ?' 'Mauvais endroit, mauvais moment'. Ce genre de choses. Mais c'est peut-être grâce à mon développement personnel ou à ma maturité que je ne pense plus ça", commente le pilote McLaren dans le podcast Beyond The Grid. "Je suis encore là car je crois être capable de remporter un titre, et je veux remporter un titre. Mais je suis en paix avec ce qui va se passer, quoi que ce soit. Tant que je donne tout en piste, je serai épanoui."

Ainsi, Ricciardo ne fait pas du titre l'unique objectif de son séjour chez McLaren, quelle que soit la durée de celui-ci, lui qui est déjà passé chez Renault pendant deux ans avec relativement peu de succès. Actuel huitième du championnat, ayant d'ailleurs marqué plus de points que quiconque sauf Max Verstappen lors des trois derniers Grands Prix, le vétéran donne désormais la priorité au plaisir.

"Imaginons que je reste chez McLaren pendant cinq ans et que nous ne remportions aucun titre, je ne veux pas considérer ces cinq années comme un échec. Cela reviendrait à jeter cinq ans de ma vie dans les toilettes et à tirer la chasse. Cinq années, c'est beaucoup de temps dans une vie. C'est peut-être ainsi que j'ai changé mon état d'esprit."

"Ne vous méprenez pas, cela ne m'a pas rendu plus tendre, ni moins passionné, ni moins motivé. Mais je veux prendre du plaisir, ici en F1. L'objectif est d'être Champion du monde, et je pense que c'est pourquoi je me réveille chaque matin avec l'envie de le faire. Mais je ne veux pas que tout mon bonheur dépende de ça."

"Cela fait dix ans que je fais [de la F1]. Je ne suis pas encore Champion du monde, et il n'y a aucune garantie que je le sois un jour. Je ne veux simplement pas mettre tous mes œufs dans le même panier et être malheureux pour le restant de mes jours parce que je n'y suis pas arrivé. Gagner à Monza est probablement tout ce dont j'avais besoin pour avoir tout le bonheur possible en 2021", conclut-il.

