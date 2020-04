Ricciardo n'exclut pas un retour chez Red Bull

Daniel Ricciardo et Red Bull, c'est une longue histoire. Alors prometteur Australien de 18 ans, il a intégré le programme de jeunes pilotes de la marque dès 2008, remportant les titres de Formule Renault 2.0 WEC (Western European Cup) et de British F3, avec ensuite une deuxième place en Formule Renault 3.5, toujours avec un taureau sur le capot moteur. Il a ensuite fait ses débuts en Formule 1 avec HRT à la mi-saison 2011 avant de passer deux ans chez Toro Rosso puis cinq chez Red Bull, avec sept victoires en Grand Prix à la clé.

Rejoindre Renault en 2019 n'a pour l'instant pas porté ses fruits, le Losange restant solidement installé en milieu de tableau ; l'hypothèse d'un retour de Ricciardo chez Red Bull commence donc à faire surface, dans un contexte où la structure de Milton Keynes ne dispose pas encore d'un deuxième pilote indiscutable aux côtés de Max Verstappen.

"On ne m'a pas vraiment posé la question !" s'exclame Ricciardo auprès de Sky Sports F1. "Est-ce que j'exclurais un retour chez Red Bull ? Non… Il y a quelque chose que j'ai appris dans la vie, et c'est à ne jamais dire jamais. Ne jamais écarter une possibilité avec certitude – sauf si l'on parle d'aller en prison, par exemple !" L'actuel pilote Renault est en tout cas certain de pouvoir retrouver sa compétitivité d'antan s'il vient à courir pour un top team : "Ce que j'ai fait auparavant, je suis sûr à 100% de pouvoir le refaire."

En revanche, la crise du coronavirus est passée par là, et il est clair qu'aucun transfert ne va se décider dans les prochaines semaines. "C'est difficile de tenir des discussions en ce moment, car nous sommes dans une impasse ; il ne s'est pas passé grand-chose", souligne-t-il. "D'habitude, les discussions se font après des courses et des résultats, sur une certaine lancée. Il n'y a pas grand-chose dont parler pour l'instant, il s'agit davantage de voir comment nous allons gérer la situation actuelle. On prend les choses au jour le jour."

Une chose est sûre : Ricciardo attend avec impatience la reprise, qui ne devrait pas se faire avant le mois de juillet au mieux. "J'en arrive au stade où je commence à regarder d'anciennes courses, et je veux retrouver cette sensation", conclut-il.