Hamilton : Non, je ne rêve pas de Ferrari !

Si le jeune prodige Charles Leclerc a prolongé chez Ferrari jusqu'au terme de la saison 2024, qui sera son coéquipier à partir de l'année prochaine ? Il demeure difficile de le dire, car le contrat de Sebastian Vettel va expirer au terme de la campagne en cours, même si le renouvellement du partenariat entre les deux parties demeure probable – en témoignent les derniers commentaires faits par l'Allemand la semaine dernière.

"Je pense avoir été clair la dernière fois que nous avons parlé", a alors déclaré Vettel. "Je pense que quel que soit le contrat, ce sera quelque chose avec quoi l'équipe et moi-même serons à l'aise. Habituellement, les contrats que j'ai signés par le passé étaient tous d'une durée de trois ans. Je sais que je suis l'un des pilotes les plus expérimentés en F1 mais je ne suis pas le plus vieux et je ne crois pas qu'il y ait une limite d'âge dans ce domaine. Comme je l'ai dit, nous déciderons de ce qui nous convient."

Ces propos ont entraîné un article publié par le quotidien The Sun, intitulé : "Le rêve d'un transfert très lucratif de Lewis Hamilton chez Ferrari anéanti : Sebastian Vettel révèle qu'il compte rester". Le principal intéressé a donc répondu au titre de The Sun sans détour via sa story Instagram. "Tout d'abord, je ne rêve pas de me sauver dans une autre écurie. Je fais partie de mon équipe de rêve", a-t-il écrit. "Ensuite, rien ne se dresse en travers de mon chemin, puisque je n'essaie pas de partir. Je suis avec les gens pour qui ça compte depuis le premier jour. Nous sommes la meilleure équipe !"

En fin d'année dernière, déjà, des rencontres entre Hamilton et le président de Ferrari, John Elkann, avaient attisé les rumeurs malgré la mise au point du PDG Louis Camilleri. Rappelons que Lewis Hamilton a remporté 63 victoires et cinq titres mondiaux en 140 Grands Prix avec Mercedes depuis 2013. Là aussi, les deux parties doivent trouver un nouvel accord pour la période à partir de 2021, mais il semble que ce ne soit qu'une formalité, à en croire les propos de l'Anglais en février.